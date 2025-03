Einzelhandel überrascht zum Jahresstart positiv

PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich der Umsatz im Einzelhandel zu Beginn des Jahres besser entwickelt als erwartet. Auch die Industrieproduktion wuchs stärker als von Experten gedacht. Der Einzelhandelsumsatz zog im Zeitraum Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent an, wie das chinesische Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Experten hatten im Schnitt 3,8 Prozent erwartet. Damit hat der Umsatz im Einzelhandel auch im Vergleich zum Dezember noch einmal zugelegt.

Die Industrieproduktion kletterte im Zeitraum Januar und Februar um 5,9 Prozent, Analysten hatten im Schnitt einen kleineren Zuwachs um 5,3 Prozent auf dem Zettel.