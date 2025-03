Zollstreit bedroht Wirtschaftsbeziehungen im Wert von 9,5 Billionen US-Dollar

Der eskalierende Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union stellt eine ernsthafte Bedrohung für transatlantische Geschäftsbeziehungen dar, die jährlich ein Volumen von 9,5 Billionen US-Dollar (8,7 Billionen Euro) erreichen. Dies geht aus einem Bericht der American Chamber of Commerce to the EU (AmCham EU) hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Der Konflikt droht, die tief verwurzelten wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den beiden Wirtschaftsmächten zu untergraben.

Laut dem jährlichen "Transatlantic Economy Report" erreichte der Handel mit Waren und Dienstleistungen zwischen den USA und der EU im Jahr 2024 einen Rekordwert von 2 Billionen US-Dollar. Doch das Jahr 2025 könnte sowohl vielversprechend als auch gefährlich für die größte kommerzielle Beziehung der Welt werden.