DAX sichtlich aufgeatmet

Mit einigen Änderungen bei dem neuen Schuldenpaket konnten sich CDU/CSU, SPD und Grüne in der abgelaufenen Woche auf ein neues Sondervermögen in Höhe von 500 Mrd. Euro einigen und verliehen dem Aktienindex DAX deutlichen Auftrieb. Aktuell notiert das Barometer knapp unterhalb von 23.000 Punkten, oberhalb dieser Marke wäre nach aktueller Auswertung ein Test der Rekordstände bei 23.475 Punkten möglich, eine weitere Kaufwelle könnte sogar an 24.167 Punkte heranreichen und sich aus dem Stand heraus für ein Long-Investment anbieten. Positive Impulse könnten noch vonseiten Chinas kommen, am Montag wollen das Finanzministerium, die chinesische Zentralbank sowie andere Regierungsstellen eine Pressekonferenz zur Ankurbelung des Konsums abhalten. Dieses Event birgt aber gleichzeitig nicht unerhebliches Enttäuschungspotenzial. Im Falle einer negativen Marktreaktion gilt für den DAX unverändert die oft erwähnte Abwärtsvariante. Unterhalb von 22.320 Zählern wären demnach Rücksetzer zurück auf 21.513 Punkte zu erwarten. Für den bullischen sowie bärischen Fall werden gleich im Anschluss zwei passende Scheine vorgestellt.

Aktuelle Lage