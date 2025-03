DAX geht die neue Woche ruhig an – Der Countdown für Dienstag läuft

Dass mit dem ehemaligen Generalsekretär Czaja ein prominentes CDU-Mitglied am Dienstag gegen das Finanzpaket stimmen will, hört die Börse gar nicht gern. Sollten sich noch rund 30 weitere Abgeordnete aus den Reihen von Union, SPD und Grünen bis morgen entscheiden, dagegen stimmen zu wollen, ist der Billionen-Wumms für Verteidigung und Infrastruktur nicht mehr so sicher, wie es noch am Freitag nach der Zustimmung der Grünen schien.

Dann stünden auch im DAX die vor Freude über den Kompromiss zurückeroberten 23.000 Punkte wieder zur Disposition. Wirkliche Freude an der Börse ist also erst am Dienstag nach der Abstimmung angebracht. Erst dann ist klar, ob Friedrich Merz mit prall gefüllten Kassen oder ohne regieren kann oder muss.