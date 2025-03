3U Holding: EBITDA-Rückgang wird sich auch 2025 fortsetzen

Demgegenüber sei der Ausblick für 2025 aus Sicht von SMC-Research enttäuschend. Die Erlöse sollen zwar weiter zulegen und sich auf 62 bis 66 Mio. Euro belaufen, doch bereinigt um die im Februar vollzogene EMPUR-Übernahme entspreche das bestenfalls einer stabilen organischen Entwicklung. Noch deutlicher sei die Abweichung beim Ergebnis. Hatten die Analysten bisher ein EBITDA von 5,1 Mio. Euro angenommen, rechne 3U nur noch mit einem ausgeglichenen Wert. Zur Begründung verweise das Unternehmen auf mehreren Belastungsfaktoren in allen drei Segmenten und spreche in diesem Zusammenhang von 2025 als einem – weiteren – Übergangsjahr, bevor die positiven Effekte der Strategie MISSION 2026+ zum Tragen kommen.

Mit der für Anfang 2026 geplanten Fertigstellung des Repowering-Projekts in Langendorf (die SMC-Research für einen Teil der Anlagen bisher schon für den Herbst 2025 unterstellt gehabt habe) sei eine wesentliche Säule des Programms weit fortgeschritten, was nächstes Jahr für eine kräftige Ergebnisverbesserung sorgen werde. Bei weiteren Bausteinen wie dem Repowering in Klostermoor und insbesondere der geplanten großen Übernahme im SHK-Segment als Basis für eine spürbare Verbesserung von dessen Profitabilität solle dieses Jahr die entscheidenden Fortschritte bringen.

Dem eigenen vorsichtigen Ansatz folgend, habe man diesen beiden Aspekte aber noch nicht in dem Modell abgebildet (das gelte auch für die große Bitcoin-Position). Dass es dennoch und trotz der nun vorgenommenen Kurszielreduktion von 3,00 auf 2,40 Euro ein hohes Potenzial für die Aktie signalisiere, verdeutliche nach Einschätzung der Analysten eine deutliche Unterbewertung der 3U-Aktie. Der Fokus der Börse scheine sich sehr einseitig auf die zweifelsohne herausfordernde aktuelle Konjunkturlage zu richten, während die gute Aufstellung in wachstumsträchtigen Branchen, die exzellente Bilanzposition und vor allem das erfahrene Management mit seinem überzeugenden Track-Record kaum Beachtung finden, so SMC-Research.

Die Analysten sehen darin eine gute Gelegenheit und bestätigen deswegen das Urteil „Buy“.

