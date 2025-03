Starcore meldet positive Prüfergebnisse bei der Verarbeitung von kohlenstoffhaltigem Erz

17. März 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) („Starcore“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse der werksinternen Prüfung des CIL-Kreislaufs (Kohlenstoffauslaugung) zur Behandlung des kohlenstoffhaltigen Erzes in seinem Vorzeigeprojekt, der Mine und Verarbeitungsanlage San Martin, zu melden. Wie bereits berichtet, ist das Unternehmen bestrebt, optimale Gewinnungsgrade für Gold und Silber aus dem kohlenstoffhaltigen Erz in den Reserven von San Martin zu erhalten. Kappes, Cassiday & Associates („KCA“), eine Ingenieurgesellschaft mit Firmenzentrale in Reno, Nevada, die sich auf alle Aspekte der Haufenlaufung und Cyanidverarbeitung spezialisiert hat, führte die werksinterne Prüfung einen Monat lang durch und verarbeitete ungefähr 2.000 Tonnen kohlenstoffhaltiges Erz mit einem Goldgehalt von 2,2 g/t und einem Silbergehalt von 20,7 g/t. Die Prüfung bestätigt, dass die Anlage in ihrer derzeitigen Konfiguration über 80 % des Goldes und 63 % des Silbers aus diesen Erzen gewinnen kann. Kohlenstoffhaltiges Erz, das momentan aus ausgewählten Strossen im untertägigen Bereich von San Martin gefördert wird, kann unter Einsatz einer bestehenden Kugelmühle und von Laugungstanks, die nicht anderweitig eingesetzt werden, parallel zum normalen Oxiderz verarbeitet werden.

KCA modifiziert derzeit außerdem die Anlage San Martin, sodass sie das kohlenstoffhaltige Erz auf kontinuierlicher Basis verarbeiten kann. „Jetzt, nach Abschluss der Prüfung, planen wir, im Anschluss daran im Rahmen der regulären Anlagenproduktion 100 Tonnen des kohlenstoffhaltigen Erzes pro Tag zu verarbeiten und stufenweise innerhalb einiger Monate auf 180 Tonnen/Tag aufzustocken“, sagte Robert Eadie, Chief Executive Officer des Unternehmens. „Das anfänglich verfügbare kohlenstoffhaltige Erz hat einen Goldgehalt, der fast doppelt so hoch ist wie der Gehalt des Oxiderzes mit einer Fördermenge von 600 Tonnen pro Tag, und wird jetzt erfolgreich verarbeitet, was unsere Erwartungen bekräftigt, dass dies den Cashflow erheblich steigern wird.“ Weitere Anlagenmodifikationen, die bis Ende 2025 vorgenommen werden, werden die Verarbeitung von kohlenstoffhaltigem Erz bei voller Kapazität der Anlage von 800 Tonnen pro Tag ermöglichen.

