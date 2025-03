Gold-Rausch! UBS sieht Preise explodieren – kommt jetzt der 3.500-Dollar-Knall?

Der Grund? Der globale Handelskrieg eskaliert – und Gold wird in Krisenzeiten zum Fluchtpunkt für Investoren.

Gold auf dem Höhenflug – und es geht weiter! Die UBS-Analysten Wayne Gordon und Giovanni Staunovo erwarten, dass der Preis für das Edelmetall in den nächsten zwölf Monaten auf 3.200 Dollar pro Unze klettert.

Besonders Donald Trumps Zollhammer, der ab dem 2. April neue Handelsbarrieren aufzieht, könnte den Run auf Gold weiter befeuern. Die Märkte zittern, Anleger flüchten in den sicheren Hafen!

Gold – das am vergangenen Freitag erstmals die psychologisch wichtige Marke von 3.000 US-Dollar pro Unze überschritt – profitiert zudem von einer sich eintrübenden Konjunkturprognose der USA. Händler preisen inzwischen verstärkt weitere Zinssenkungen der Federal Reserve ein, da die Sorgen vor einer Rezession zunehmen.

"Mit anderen Worten, wir beobachten eine Verschiebung von einem ‚Trump-Put‘ hin zu einem ‚Fed-Put‘", erklären die Analysten. Darüber hinaus sei es langfristig gesehen optimal, mit 5 Prozent Gold-Anteilen sein Portfolio zu diversifizieren, so die Analysten.

UBS reiht sich damit in eine wachsende Zahl von Banken ein, die ihre Kursziele für das gelbe Metall in den letzten Wochen nach oben angepasst haben. In der vergangenen Woche prognostizierte die Macquarie Group einen Anstieg des Goldpreises auf 3.500 US-Dollar pro Unze im zweiten Quartal.

Darüber hinaus verzeichnen börsengehandelte Goldfonds (ETFs) verstärkte Mittelzuflüsse – ein Trend, der nach Einschätzung der UBS-Analysten entscheidend dafür ist, ob die Preise weiter steigen. Zugleich bleibe die robuste Nachfrage seitens der Zentralbanken eine "wesentliche" strukturelle Stütze des Goldpreises. Die Experten verweisen auf Signale, dass die Goldkäufe wieder das Niveau der vergangenen Jahre erreichen könnten – mit rund 1.000 Tonnen jährlich.

