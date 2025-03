Longsys präsentiert auf der Embedded World 2025 zuverlässige industrielle und automobile Speicherinnovationen

Nuremberg, Deutschland, 17. März 2025 (ots/PRNewswire) - Longsys (301308.SZ) hat

auf der Embedded World 2025 unter dem Motto "Reliable Storage Empower the

Industrial World" (Zuverlässige Speicherung stärkt die Industrie) erfolgreich

seine neuesten industriellen und automobilen Speicherlösungen vorgestellt. Das

Unternehmen stellte sein PTM-Geschäftsmodell (Product Technology Manufacturing)

vor und demonstrierte, wie seine maßgeschneiderten Speicherlösungen industrielle

Automatisierung, intelligente Fertigung und Automobilanwendungen unterstützen.



Industrietaugliche Speicherung: hohe Leistung und Zuverlässigkeit





Auf der Veranstaltung stellte Longsys seine industriellen Speicherlösungen dernächsten Generation vor, darunter:- Industrielles DDR5-DIMM - Unterstützt ECC-Fehlerkorrektur, Betrieb bei hohenTemperaturen (-40 °C bis 85 °C) und Antischwefelung, was die Zuverlässigkeitin industriellen Umgebungen gewährleistet.- Industrielle PCIe Gen4 SSD - Empfohlene Hardware PLP, Anti-Sulfuration undLDPC-Fehlerkorrektur für hohe Geschwindigkeiten in KI-gesteuertenIndustrieanwendungen.- Industrielle SATA SSD mit 4 TB - Mit pSLC-Technologie, Temperaturregelung undhoher Belastbarkeit, ausgelegt für den Dauerbetrieb unter hoher Last.Flash + DRAM: Umfassende Speicherlösungen für die AutomobilindustrieLongsys präsentierte außerdem sein umfassendes Speicherportfolio für Fahrzeuge,das LPDDR4x, UFS, eMMC und SPI NAND Flash umfasst. Diese Produkte haben dieAEC-Q100 Grade 2/3 Tests bestanden und sind IATF 16949-zertifiziert. Sieunterstützen Anwendungen wie ADAS, Infotainment im Fahrzeug und autonomesFahren. Zu den wichtigsten Highlights gehören:- LPDDR4x für die Automobilindustrie - 4266 Mbit/s Geschwindigkeit, extremniedriger Stromverbrauch und Gewinner des Best-in-Show-Preises auf derelectronica 2024.- XS400 SSD-Überwachungskamera für Fahrzeuge - Unterstützt24-Kanal-1080p-HD-Videoaufzeichnung, ideal für gewerbliche Flottenfahrzeuge.Komplett anpassbare PTM-Speicher Flexible Lösungen für Automobil- undIndustrieanwendungenDas PTM-Geschäftsmodell (Product Technology Manufacturing) von Longsys bietetmaßgeschneiderte Speicherlösungen für industrielle und automobile Anwendungen.- Industrielle Speicheranpassung - Longsys bietet kundenspezifische SSD- undDIMM-Konfigurationen an, die für bestimmte Hardwarestrukturen, Firmware undUmgebungsbedingungen optimiert sind und die Einschränkungen des Formfaktors inder Automatisierung, bei intelligenten DPU-Netzwerken und bei derindustriellen Datenverarbeitung berücksichtigen.- Kundenspezifische Speicherlösungen für die Automobilindustrie - ZurUnterstützung langer Produktlebenszyklen und strenger Anforderungen an dieAutomobilqualität betreibt Longsys seine eigenen Verpackungs- undTesteinrichtungen, um äußerst zuverlässige, anwendungsspezifischeSpeicherlösungen für die Automobilindustrie zu liefern.Mit eigenen Produktions- und Testzentren in Suzhou, Südamerika und Zhongshangewährleistet Longsys eine stabile, qualitativ hochwertige Lieferkette. Longsysbaut seine Präsenz im Bereich der hochzuverlässigen Speicherlösungen weiter aus.Informationen zu LongsysLongsys (301308.SZ) wurde 1999 gegründet und ist ein weltweit führendesMarkenunternehmen für Halbleiterspeicher, das F&E, Design, Verpackung undPrüfung, Fertigung und Vertriebsdienstleistungen integriert. Longsys hält an derUnternehmensvision "Everything for memory" fest. Mit innovativenSpeichertechnologien als Kernstück bietet Longsys kundenspezifische High-End-,flexible und effiziente Full-Stack-Dienstleistungen für globale Kunden.