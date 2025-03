VW vorbörslich gefragt - Porsche SE plant keinen Anteilsverkauf

EinhellFan schrieb 22.02.25, 13:00

Wahnsinn! Und das ist nur die "halbe Wahrheit". Die von Dir zitierte Quelle weiter:

Außerdem wird auf alle Energieträger die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent fällig. Sie wird auf den Warenwert inklusive Energiesteuer erhoben. Dazu kommt die staatliche CO₂-Abgabe, die in diesem Jahr weiter gestiegen ist. Insgesamt ergibt das bei jeder Tankrechnung einen Steuer- und Abgabenanteil von rund 61 Prozent bei Benzin und rund 53 Prozent bei Diesel.

Für mich ist "der Staat" wegen der Mehrwertsteuer (der Endverbraucher) sowieso ein großer (der größte) Profiteur der Inflation. Trotzdem kommen diese "Profis" nicht mit rd. 50 Mrd€/a zulässiger Neuverschuldung aus.



