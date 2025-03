Die Defence-Sparte könnte profitieren!

Bei den Marktteilnehmern von Boeing und Airbus herrscht Unsicherheit über die Auswirkung von Zöllen auf die komplizierten Lieferketten in der Luftfahrt. Ein langwieriger Handelskrieg wird die global integrierte Lieferkette der Luft- und Raumfahrt beeinträchtigen. Der Vorstandsvorsitzende von Airbus, Guillaume Faury, sagte am Dienstag letzter Woche in einer französischen Fernsehsendung, er sehe erste Störungen in der Lieferkette des europäischen Flugzeugherstellers, ohne Einzelheiten zu nennen. Einige Zulieferer gehen aber davon aus, dass die Zölle nicht von Dauer sein werden. Die höheren Kosten könnten auch eine Rolle dabei spielen, dass die Europäischen Länder Rüstungsimporte aus den USA verringern und lokal einkaufen. Davon könnte auch Airbus Defence and Space profitieren.

Bis dato laufen die Geschäfte bei Airbus aber rund, nachdem der zweite Akteur im Duopol für Verkehrsflugzeuge, Boeing, große Qualitätsprobleme hat. Aktuell stellen für Airbus die Triebwerke den Engpass in der Produktion dar. Am 27. November 2024 wurde auch die wichtige Marke von 139,24 Euro nachhaltig überwunden. Diese Marke stellt das Hoch dar, welches im Februar 2020 vor dem coronabedingten Einbruch getestet wurde. Gehört der Triebwerksengpass auch im neuen Jahr 2025 der Vergangenheit an, könnten die Marktteilnehmer dies in den nächsten Wochen in den Aktienkurs einfließen lassen. Aktuell haben die Bullen das Steuerruder übernommen und den Kurs am vergangenen Freitag in Richtung Widerstand bei 172,82 Euro gehievt. Anfang März 2025 ist die Aktie schon einmal an dieser Marke gescheitert. Sollte das Papier diesen Widerstand letztendlich überwinden, könnte der neue Widerstand bei 190,00 Euro angesteuert werden. Fundamental betrachtet wird dem Luftfahrtkonzern in einer Konsensschätzung für das Jahr 2027 ein Bilanzgewinn pro Aktie von 9,62 Euro zugeschrieben. Für das entsprechende erwartete KGV bedeutet dies ein Absinken in der Periode 2024 bis 2027 von 28,88 auf 17,06, was im historischen Vergleich als günstig gilt.

Airbus SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Die Verteidigungssparte von Airbus könnte als Gewinner der aktuellen Unsicherheiten hervorgehen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JV27B5) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Airbus in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,90 profitieren. Das Ziel sei bei 194,01 Euro angenommen (6,55 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 23 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 154,84 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,63 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JV27B5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,06 – 4,36 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 129,81 Euro Basiswert: Airbus SE KO-Schwelle: 129,81 Euro akt. Kurs Basiswert: 169,16 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 6,55 Euro Hebel: 3,90 Kurschance: + 50 Prozent Quelle J.P. Morgan

Tradings Update: Rheinmetall AG Die am 3. März 2025 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN JF5GKR auf eine steigende Aktie von Rheinmetall zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long notiert am 14. März 2025 zum Geldkurs von 5,59 Euro und lag mit 134 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 5,38 Euro nachziehen.

Rheinmetall AG (Tageschart in Euro)

