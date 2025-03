109 0 Kommentare naoo AG kauft Kingfluencers AG und stärkt Ökosystem mit Influencer-Power

naoo AG übernimmt 87% der Anteile an der Kingfluencers AG, der größten Influencer-Agentur der Schweiz. Der Kaufpreis wird durch die Ausgabe von 81.092 naoo-Aktien beglichen, mit einer Lock-up Periode von 12 Monaten. naoo erwartet für 2025 einen konsolidierten Umsatz von rund CHF 10 Mio. nach der Übernahme. Kingfluencers hat in den letzten vier Jahren die Erlöse jährlich um durchschnittlich über 30% gesteigert und erzielte 2024 einen Umsatz von rund CHF 7 Mio. Die Übernahme ermöglicht naoo signifikante Synergien im Bereich Social Media, Influencer-Marketing und Content Creation. Die Akquisition ist Teil der Wachstumsstrategie von naoo, um die Marktposition zu stärken und die Expansion nach Deutschland und in andere Märkte voranzutreiben.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.