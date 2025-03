mutares - Aktie im Rampenlicht - 17.03.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von mutares einen Gewinn von +63,23 % verbuchen.

Mit einer Performance von +14,92 % konnte die mutares Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,80 % geändert.

Das in dieser Woche vor entscheidenden Abstimmungen stehende Finanzpaket des Bundes inklusive hoher Investitionen in die Verteidigung hat am Montag die Aktien von Rüstungsunternehmen auf neue Rekordstände getrieben. Im vorbörslichen Handel auf …

Mutares und Steyr erinnern an das Pärchen Prosus und Tencent. Geht die Aktie der Chinesen nach oben, zieht Prosus mit. Jetzt geht die Steyr-Aktie steil und Mutares zieht mit. Was ist noch drin beim neuen Traumduo?