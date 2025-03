Dax startet über 23.000er-Marke - Warten auf Sondervermögen-Votum

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat seinen Aufschwung vom Freitag zum Handelsstart am Montag zunächst vorsichtig fortgesetzt. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.045 Punkten berechnet. Das war ein Plus von 0,3 Prozent zum Handelsschluss vom Freitag. Angeführt wurde die Kursliste von den Aktien von Bayer, Brenntag und MTU. Die Papiere von Vonovia, Symrise und Zalando rangierten derweil am unteren Ende.



Die Börsen erwarteten mit Spannung das Ergebnis der Schuldenpaket-Abstimmung im Bundestag, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Dass mit dem ehemaligen Generalsekretär Czaja ein prominentes CDU-Mitglied am Dienstag gegen das Finanzpaket stimmen will, hört die Börse gar nicht gern. Sollten sich noch rund 30 weitere Abgeordnete aus den Reihen von Union, SPD und Grünen bis morgen entscheiden, dagegen stimmen zu wollen, ist der Billionen-Wumms für Verteidigung und Infrastruktur nicht mehr so sicher, wie es noch am Freitag nach der Zustimmung der Grünen schien."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Brenntag SE! Long 61,10€ 0,36 × 14,81 Zum Produkt Short 69,01€ 0,49 × 14,78 Zum Produkt