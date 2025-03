Zeus North America Mining Corp. entnimmt auf dem Projekt Cuddy Mountain in Idaho oberflächliche Gesteinsproben mit Erzgehalten von bis zu 3,8 % Kupfer, 307 g/t Silber und 182 g/t Molybdän

Die am stärksten mineralisierten oberflächlichen Gesteinsproben stammen aus einem Bereich oberhalb der kartierten Vulkansteinmasse in der Nähe des Talbodens, bei der es sich vermutlich um Ausbisse der Vulkansteinformation Seven Devils, dem Grundgebirge der Entdeckung Leviathan, handelt.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 17. MÄRZ 2025 / IRW-Press / ZEUS NORTH AMERICA MINING CORP. (CSE: ZEUS) (OTCQB: ZUUZF) (FRANKFURT: O92) (DAS „UNTERNEHMEN“ ODER „ZEUS“) freut sich, die Ergebnisse der oberflächlichen Gesteinsprobenahme aus dem zuvor angekündigten Explorationsprogramm auf seinem Projekt Cuddy Mountain (das „Projekt“ oder „Cuddy Mountain“) in Idaho bekannt zu geben. Cuddy Mountain liegt rund 3 Kilometer („km“) nördlich der hochgradigen Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Entdeckung „Hercules“ von Hercules Metals Corp., die im Oktober 2023 gemeldet wurde.

Wichtigste Eckdaten der oberflächlichen Gesteinsprobenahme im Projekt Cuddy Mountain:

- Aus dem Konzessionsgebiet wurden insgesamt 339 oberflächliche Gesteinsproben gewonnen.

- Die 339 entnommenen oberflächlichen Gesteinsproben wiesen folgende Werte auf:

- 35 Proben enthielten 0,1 Prozent („%“) Kupfer („Cu“) oder mehr, 16 Proben sogar mehr als 1,1 Cu, einschließlich bis zu 3,8 % Cu;

- 29 Proben enthielten 10 Gramm Silber pro Tonne („g/t Ag“) oder mehr; 9 Proben sogar Werte über 129 g/t Ag, einschließlich bis zu 307 g/t Ag;

- 26 Proben enthielten 10 g/t Molybdän („Mo“) oder mehr, 5 Proben sogar Werte über 40 g/t Mo, einschließlich bis zu 182 g/t Mo (mit 0,37 g/t Au).

Dean Besserer, President und CEO, meint dazu: „Diese anomalen oberflächlichen Gesteinsproben sind ein weiterer Baustein, der uns dabei hilft, eine umfassende erste Bohrkampagne von hoher Priorität auf den Weg zu bringen. Die Gesteinsanomalien innerhalb bzw. im Nahbereich der kartierten Vulkansteinformation Seven Devils befinden sich in besonders günstiger Lage, was unser Vertrauen in diese äußerst aussichtsreiche Zielzone weiter stärkt. Wir freuen uns darauf, auch die restlichen Ergebnisse unserer Arbeiten vor Ort zu veröffentlichen, und bereiten uns schon auf ein in Kürze geplantes Bohrprogramm vor. Nachdem im benachbarten Projekt Hercules die Vorbereitungen für eine intensive Bohrsaison 2025 auf Hochtouren laufen, will das Geologenteam von Zeus hier in naher Zukunft gleichziehen, vor allem jetzt, wo die Preise für Kupfer, Silber und Gold ihre bisherigen Höchststände im Jahr 2025 erreichen.“