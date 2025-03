Wie Hedgefonds am Ausverkauf des Marktes beteiligt sind

Wie das Wall Street Journal am Freitag berichtete, erleben Hedgefonds durch den dramatischen Einbruch an den Aktienmärkten erhebliche Verluste.

Am Montag stürzte der S&P 500 um 2,7 Prozent ab, während der Nasdaq um 4 Prozent einbrach – das markierte den heftigsten zweitägigen Ausverkauf unter Hedgefonds seit vier Jahren.

Der Kapitalabfluss aus Hedgefonds-Lieblingsaktien setzte diese zusätzlich unter Druck: Alibaba fiel um 5,7 Prozent und Nvidia brach um 5,1 Prozent ein – was einen gewaltigen Wertverlust von 139 Milliarden US-Dollar für den Chiphersteller bedeutete.

Am Dienstagmorgen eskalierte der Ausverkauf weiter. Die Investmentbank Goldman Sachs informierte ihre Kunden, dass Stock-Picking-Hedgefonds ihre schlechteste 14-Tage-Performance seit Mai 2022 hinnehmen mussten.

Doch dann die Kehrtwende: Im Laufe des Tages erholten sich viele Hedgefonds-Aktien sprunghaft. Goldman sprach später sogar vom "besten Einzeltag für Hedgefonds seit drei Jahren" im Vergleich zum Gesamtmarkt. Dennoch hielten Rezessionsängste die Märkte weiter in Atem. Bis Donnerstag hatte der S&P 500 10 Prozent von seinem jüngsten Hoch verloren und war damit in Rekordzeit in eine Korrektur gerutscht.

Milliarden-Fonds unter Druck

Die finanziellen Spannungen in der Hedgefonds-Branche schwelen schon seit Wochen. Millennium Management, einer der größten Akteure mit rund 75 Milliarden Dollar verwaltetem Vermögen, meldete für Februar einen Rückgang von 1,3 Prozent – die schlechteste Monatsperformance seit über sechs Jahren. Die Verluste setzten sich im März fort: Bis zum 6. März lag das Minus bereits bei 1,4 Prozent.

Solche Rückschläge sind für Millennium äußerst selten. Das Unternehmen erwirtschaftet seit seiner Gründung 1989 durchschnittlich 14 Prozent Rendite pro Jahr. Millennium verfolgt ein sogenanntes Multimanager-Modell, eine Strategie, die die Hedgefonds-Branche zunehmend dominiert. Auch Giganten wie Citadel und Point72 setzen auf diese Methode, bei der hunderte unabhängige Investmentteams eigenständig diversifizierte Portfolios verwalten.

Doch die enorme Größe dieser Fonds macht sie selbst zu Markttreibern. Obwohl Multimanager-Hedgefonds 2023 nur 9 Prozent der gesamten Hedgefonds-Vermögen ausmachten, beeinflussten sie laut Goldman Sachs rund 30 Prozent des gesamten Hedgefonds-Handels.

Strikte Risikokontrollen können Marktabschwünge sogar noch verstärken. Bei Millennium dürfen Portfolio-Manager nicht weiterhandeln, wenn sie 5 Prozent ihres zugewiesenen Kapitals verlieren – ein Rückgang von 7,5 Prozent führt in der Regel zur Entlassung. Wenn mehrere Fonds gleichzeitig die gleichen Aktien verkaufen, kann dieses erzwungene Handeln die Verluste am gesamten Markt noch verschärfen.

Stimmung dreht – Hedgefonds-Chef warnt

Die Anlegerstimmung hat sich in den vergangenen Wochen drastisch verändert. Steve Cohen, Gründer von Point72 und Besitzer des Baseball-Teams New York Mets, wurde zuletzt immer pessimistischer. Bei einer Konferenz in Miami äußerte er sich besorgt über die hohe Inflation, das nachlassende Wirtschaftswachstum und die restriktivere Fiskalpolitik der Regierung.

"Ich bin tatsächlich zum ersten Mal seit langer Zeit ziemlich negativ gestimmt", sagte Cohen.

Mit der Marktverschlechterung reduzierten viele Hedgefonds ihre Investitionen in ihre favorisierten Top-Aktien, was zu steilen Kursrückgängen bei institutionellen Lieblingen führte. Gleichzeitig stiegen die Preise zuvor geshorteter Aktien – wie etwa bei Western Union (WU) –, da Hedgefonds ihre bärischen Wetten schlossen, was frühere Markttrends auf den Kopf stellte.

Die traditionellen Stock-Picking-Hedgefonds spürten die Verluste jedoch deutlich. Bill Ackmans Pershing Square fiel im März um 6,2 Prozent und löschte damit seine Gewinne für das Jahr aus. Dan Loebs Third Point verlor 3,6 Prozent im Monat und liegt für 2025 nun 2,7 Prozent im Minus.

Markt unsicher wie nie – Hedgefonds in der Zwickmühle

Die jüngste Volatilität zeigt, wie stark Hedgefonds den Markt beeinflussen – und wie sehr sie selbst unter Druck geraten können. Ein von Goldman Sachs aufgelegter ETF mit Hedgefonds-Favoriten wie Amazon, Meta, Microsoft und Nvidia verlor im letzten Monat 14 Prozent – weit mehr als der S&P 500 mit 9,7 Prozent Minus.

Die Unsicherheit spitzt sich weiter zu. Anfang der Woche hielten führende Hedgefonds-Manager eine Krisenkonferenz bei Morgan Stanley ab, um über die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen US-Politik zu beraten. Themen waren unter anderem Zölle, Staatsverschuldung und Zinspolitik. Doch ein klares Fazit gab es nicht.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

