Die Trump-Regierung hat in Gestalt von Finanzminister Bessent klar gemacht, dass man kein Problem mit dem Abverkauf der Aktienmärkte habe: das sei eine "gesunde Korrektur" - und eine Rezession könne man nicht ausschließen. Damit sagt Bessent erstens: es gibt keinen Trump-Put, also kein Sicherheitsnetz für die Wall Street wie noch in den vergangenen Jahrzehnten unter allen vorherigen US-Präsidenten. Und zweitens sagt Bessent: um langfistig erfolgreich zu sein, muss man kurzfristig Schmerz in Kauf nehmen.Bleibt also nur noch die US-Notenbank Fed: wird sie am Mittwoch bei ihrer Sitzung nicht nur das Ende von QT, sondern auch den Einstieg in QE verkünden? Die Trump-Administration muss in diesem Jahr mehr als sieben Billion Dollar an Anleihen generieren - und braucht dafür händeringend niedrige Kapitalmarkt-Zinsen. Nur wenn die Fed dies signalisiert, wird sich die Rally vom Freitag fortsetzen..

Hinweise aus Video:

1. Trump eskaliert Handelskrieg – neue Zölle ab 2. April

2. Trump 2.0 ist nicht Trump 1.0 - fatale Folgen

Das Video "Trump-Regierung an Wall Street: Fallende Aktienmärkte? Kein Problem!" sehen Sie hier..