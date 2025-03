Börsenstart Europa - 17.03. - ATX stark +1,36 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:54) bei 3.794,76 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +3,60 %, CANCOM SE +3,00 %, PNE +2,84 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -2,97 %, SUESS MicroTec -1,91 %, Infineon Technologies -0,95 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:54) bei 5.414,32 PKT und fällt um -0,11 %.

Top-Werte: Bayer +1,58 %, Stellantis +1,42 %, Volkswagen (VW) Vz +1,37 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,16 %, Kering -1,87 %, adidas -1,62 %

Der ATX steht aktuell (09:59:50) bei 4.340,00 PKT und steigt um +1,36 %.

Top-Werte: Lenzing +6,26 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,44 %, EVN +2,39 %

Flop-Werte: Erste Group Bank -0,72 %, Andritz -0,29 %, DO & CO -0,16 %

Der SMI steht bei 12.975,57 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: Swiss Re +0,99 %, UBS Group +0,92 %, Swiss Life Holding +0,78 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -0,80 %, Geberit -0,80 %, Givaudan -0,62 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:53) bei 8.053,49 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: Veolia Environnement +2,18 %, Societe Generale +2,03 %, Stellantis +1,42 %

Flop-Werte: Thales -2,21 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,16 %, Kering -1,87 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.680,50 PKT und gewinnt bisher +0,37 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,60 %, Volvo Registered (B) +0,96 %, Essity Registered (B) +0,72 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,94 %, Assa Abloy Registered (B) -1,87 %, Telia Company -1,34 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:44:48) bei 4.178,00 PKT und fällt um -0,42 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,86 %, Coca-Cola HBC +1,03 %, Public Power +0,30 %

Flop-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -1,79 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,34 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,98 %