Trump will mit Putin sprechen - EU berät über Ukraine-Hilfen

WASHINGTON/BRÜSSEL (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will eigenen Aussagen zufolge am Dienstag mit Kremlchef Wladimir Putin sprechen und sieht demnach gute Chancen für eine Vereinbarung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Über entsprechende Äußerungen Trumps bei einem Flug mit seiner Präsidentenmaschine Air Force One berichteten mitreisende Reporter zahlreicher US-Medien wie "Politico", Fox News und die "New York Times". Bereits heute beraten die Außenministerinnen und Außenminister der EU-Staaten in Brüssel über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine.

US-Medien zufolge sagte Trump auf dem Flug vom Bundesstaat Florida in die Hauptstadt Washington, die Chancen für einen Deal stünden sehr gut und es werde bis Dienstag möglicherweise etwas mitzuteilen geben. Am Wochenende - die Außenminister Russlands und der USA hatten am Samstag telefoniert - sei einiges ausgearbeitet worden. Auf die Frage, um welche Zugeständnisse der Kriegsparteien es gehe, antwortete der US-Präsident demnach, die Diskussion drehe sich unter anderem um Gebietsansprüche und Kraftwerke.