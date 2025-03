Unionsfraktionsspitze zuversichtlich für Finanzpaket

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitze der Unionsfraktion gibt sich trotz möglicher Abweichler zuversichtlich, dass das geplante milliardenschwere schwarz-rote Finanzpaket an diesem Dienstag im Bundestag die nötige Zweidrittelmehrheit erhält. "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit einer großen Geschlossenheit die Grundgesetzänderungen morgen erreichen werden", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), vor Beratungen der CDU-Spitze in der Parteizentrale in Berlin.

Am Nachmittag wollte CDU- und Unionsfraktionschef Friedrich Merz die Abgeordneten von CDU und CSU auf die für Dienstag geplante Abstimmung einstimmen. Frei sagte, man sei mit den Abweichlern im Gespräch und diskutiere die Dinge offen.