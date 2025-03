FREQUENTIS und norwegische Bane NOR intensivieren ihre Partnerschaft

- Bane NOR beauftragt Frequentis mit Kommunikationsterminals und Applikations-Upgrades

- Im Rahmen dieser engen Zusammenarbeit wird ein hochmodernes Kommunikations­system geliefert, das den Übergang zu zukünftigen Technologien ermöglicht

Der norwegische Bahnbetreiber Bane NOR setzt auf Frequentis, um seine Fahrdienstleiter:innen-Terminals mit dem DICORA x20-System aufzurüsten und so die Bahnkommunikation erheblich zu verbessern. Der Vertrag umfasst auch den fortlaufenden Support und die Wartung. Mit Jahresbeginn hat Frequentis erweiterte Wartungsdienste von Bane NORs bestehendem Fixed Terminal System übernommen; die neuen DICORA x20-Terminals, die mit den neuesten Innovationen ausgestattet sind, sollen bis zum zweiten Quartal 2025 an das Live-System von Bane NOR geliefert werden.

"Wir freuen uns, mit Bane NOR an der Kommunikationsoptimierung ihres Eisenbahnnetzes zu arbeiten. Durch die Steigerung der Effizienz der Fahrdienstleiter:innen können Bahnreisen noch sicherer und effizienter gestaltet werden", sagt Thomas Karl, Vice President Public Transport bei Frequentis.

"Frequentis bietet Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität an, die sehr gut auf die Anforderungen der Fahrdienstleiter:innen von Bane NOR zugeschnitten sind. Das DICORA-Kommunikationssystem spielt eine wichtige Rolle in den täglichen Arbeitsabläufen der Leitstellen für die Sicherheit im Eisenbahnbetrieb", sagt Jan Erik Grytdal, Leiter der ICT-Radiodienste bei Bane NOR.

Der direkte Vertrag mit Bane NOR festigt die langjährige, seit 2006 bestehende vertrauensvolle Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitieren. Das Projekt zielt darauf ab, die Kommunikation der Fahrdienstleiter:innen zu modernisieren, indem erweiterte Funktionen eingeführt werden, die ihre tägliche Arbeit verbessern und den Übergang zum Future Railway Mobile Communication System (FRMCS), einer Technologie der nächsten Generation, erleichtern sollen.

Im Verlauf des Projekts profitieren Fahrgäste und Bahnbetreiber gleichermaßen von einer optimierten Kommunikation, die Bahnreisen sicherer und effizienter macht. Die langjährige Partnerschaft soll ein modernisiertes, zuverlässiges und zukunftsfähiges Eisenbahnsystem in Norwegen ermöglichen.