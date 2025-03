Deutscher Hersteller auf der weltgrößten Sanitär- und Heizungsmesse / Stiebel Eltron revolutioniert mit 'wpnext' den Wärmepumpenmarkt (FOTO)

Holzminden (ots) - Der deutsche Wärmepumpenhersteller Stiebel Eltron präsentiert

zum heutigen Auftakt der Messe ISH in Frankfurt, der weltgrößten Sanitär- und

Heizungsmesse, ein komplett neues Produktportfolio. "Effizienter, leiser,

umweltfreundlicher, installationsfreundlicher und nicht zuletzt optisch und

haptisch extrem ansprechend - unser neues Wärmepumpen-Portfolio, das wir in

Frankfurt vorstellen, wird den Wärmepumpenmarkt revolutionieren", ist sich

Heinz-Werner Schmidt, Geschäftsführer von Stiebel Eltron, sicher. Über 150.000

Besucher aus aller Welt werden zu der Messe erwartet. Gezeigt werden neueste

Innovationen und die Trends für die kommenden Jahre in der Sanitär-, Heizungs-

und Klimabranche. Mit Spannung werden vor allem die angekündigten Neuheiten der

Wärmepumpen-Hersteller erwartet - sie setzen den Kurs für die Erreichung der

Klimaziele im Gebäudesektor.



Wärmepumpen sind längst eine millionenfach erprobte Technik. In Deutschland

wurden die ersten Geräte in Wohngebäuden in den 70er Jahren installiert. Stiebel

Eltron hat bereits 49 Jahre Erfahrung im Bereich Wärmepumpen: Seit 1976

entwickelt, produziert und vertreibt das deutsche Unternehmen die

umweltfreundlichen Heizungen - und eben diese Erfahrung steckt in der neuen

Produktgeneration "wpnext". 'Robust, zuverlässig, langlebig, effizient und

sicher' lautet das Versprechen des Unternehmens zu den neuen Produkten.







benötigt. Wärmepumpen, die flexibel in der Anwendung sind und daher Planungszeit

verringern, die leicht zu installieren sind und daher Arbeitszeit und für den

Verbraucher letztendlich bares Geld sparen und gleichzeitig sind die Geräte so

leise, dass es kaum noch einen Ort gibt, an dem sie nicht aufgestellt werden

können", erklärt Schmidt. "Das breite Zubehörpaket ist ein echter Problemlöser

für schwierige Aufstellbedingungen, und mit unseren digitalen Services stellen

wir nicht nur Handwerker, sondern auch Endkunden zufrieden: Angebote mit wenigen

Klicks online einholen oder die höchstmögliche Förderung beantragen ist mit den

Services auf unserer Website schnell erledigt. Auch die digitale Überwachung der

Anlage läuft transparent und übersichtlich über ein Online-Tool."



Eine Wärmepumpe macht nicht nur unabhängig von

den Wert der Immobilie. Im Neubau ist sie mit Abstand das meistgenutzte

Heizsystem, und auch der Sanierungsmarkt dreht sich in diese Richtung. Aktuell

wird der Einbau einer Wärmepumpe noch mit bis zu 70 Prozent der Gesamtkosten

gefördert - die Zukunft der Förderlandschaft ist mit einer neuen Regierung

ungewiss. "Nie waren die Förderbedingungen so gut wie aktuell. Zügig zu handeln,

lohnt sich", weiß Schmidt. "Unsere neuen Wärmepumpen erfüllen alle Bedingungen,

die an das Produkt gestellt werden, um die maximal mögliche Förderung erhalten

zu können."



Wie Klimaziele im Gebäudesektor erreicht werden können, wird auf der ISH

präsentiert



Während CDU und SPD in Sondierungsgesprächen in Berlin vermutlich auch über das

GEG und die mögliche Reformierung sprechen, spricht die Heizungsbranche in

Frankfurt schon über die Lösungen zur Erreichung der Klimaschutzziele im

Gebäudesektor. "Die ISH müsste nach der politischen und medialen Aufmerksamkeit

rund um das GEG, dem sogenannten 'Heizungsgesetz', nicht nur Treffpunkt für die

Branche, sondern auch für die Politik sein", so Schmidt.



ISH 2025 - Lösungen für eine nachhaltige Zukunft



Noch bis Freitag läuft die ISH in Frankfurt am Main. Unter dem Motto "Lösungen

für eine nachhaltige Zukunft" rückt sie in diesem Jahr den Klimaschutz und die

Energieeffizienz in den Fokus. Stiebel Eltron präsentiert die Produkte der

wpnext-Generation in Halle 12.1, Stand E29. Bis Donnerstag ist die Messe

Fachbesuchern vorbehalten, ab Freitag ist die Messe auch für interessierte

Endkunden geöffnet.



