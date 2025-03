Investcorp erwirbt Mehrheitsanteile an Supply-Chain-Beratung Miebach (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die private Investmentgesellschaft Investcorp hat die

Mehrheit der Anteile der Miebach Logistik Holding GmbH übernommen. Mit 500

Beraterinnen und Beratern in mehr als 20 Ländern ist die Miebach-Gruppe eine der

führenden Unternehmensberatungen im Bereich Supply Chain Consulting, Logistik

und Materialfluss. Rund ein Drittel der Unternehmensanteile wird nach Erwerb

durch Investcorp weiterhin von der Miebach-Partnerschaft gehalten. Über den

Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



- Bestehendes Führungsteam führt seine Arbeit fort

- Miebach wird sein Dienstleistungs- und Beratungsangebot deutlich erweitern

- Akquisitionsziele werden künftig gemeinsam sondiert





"Investcorp ist genau der strategische Partner, den wir uns gewünscht haben",sagt Jürgen Hess, Co-CEO der Miebach-Gruppe. "Investcorp ist unabhängig undunternehmerisch. Wir haben ein gemeinsames Verständnis über dieWeiterentwicklung von Miebach. Gemeinsam werden wir den weltweit führendenChampion für Beratungs-, Ingenieurs- und Change-Dienstleistungen im BereichEnd-to-End Supply Chain Consulting und Material Flow Engineering formen.""Die Kombination aus Beratung in direkter Verbindung mit ingenieurs-getriebenenDienstleistungen macht das Angebot von Miebach schon heute einzigartig", sagtAlexander Koeppen von Investcorp, der die Transaktion für den neuenMehrheitseigentümer federführend begleitet hat. "Das Dienstleistungs-Portfoliovon Miebach wird weiter ausgebaut, stets in Antizipation zukünftiger Markt- undTechnologie-Chancen. Denn die Führung von Miebach denkt und handelt sehrunternehmerisch und dafür steht Miebach im Markt. Aus diesem Grund erwarten wirfür die Miebach-Gruppe ein überdurchschnittliches Wachstum in der Zukunft. Wirfreuen uns sehr auf die zukünftige gemeinsame Partnerschaft mit derMiebach-Gruppe. Wir werden das Management-Team auf dem weiteren Wachstumskurstatkräftig unterstützen."Miebach-Partnerschaft will weitere neue Partnerinnen und Partner aufnehmen1973 hat der Ingenieur Dr. Joachim Miebach in Frankfurt am Main einBeratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Automatisierung und Bau von Warenlagerngegründet. Er war damit ein weltweiter Pionier. Frühzeitig beteiligte er seineMitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt am Unternehmen und formte daraus dieheutige Miebach-Partnerschaft. Der bisherige Vorsitzende des Beirats scheidetals Hauptgesellschafter und damit auch aus dem Beirat aus. "Ich bin sehr stolzdarauf, was die Menschen bei Miebach aus diesem Unternehmen gemacht haben", sagtDr. Joachim Miebach. "Mit Investcorp als neuem Mehrheitsgesellschafter erhältdas Unternehmen noch mehr Dynamik und die finanzielle Kraft für die nächste