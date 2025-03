AKTIE IM FOKUS Investitionen in Klimaschutz treiben Branchentitel an Die Aussicht auf zusätzliche milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz in Deutschland hat der Branche am Montag auf breiter Basis Anschub verliehen. So gewannen Anbieter aus dem Segment Alternative Energien wie Nordex , SMA Solar und PNE …