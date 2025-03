Kursgewinne vor US-Einzelhandelsumsätzen

Am Dienstag soll der Bundestag das geplante milliardenschwere Finanzpaket beschließen, das Union, SPD und Grüne ausgehandelt haben. Am Freitag folgt der Bundesrat. Nötig sind jeweils Zweidrittelmehrheiten. Mehrere Abgeordnete wollen das Vorhaben aber noch per Eilantrag in Karlsruhe stoppen.

Am Nachmittag dürfte die Bekanntgabe der US-Einzelhandelsumsätze auf Interesse bei den Marktakteuren stoßen, schrieb Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank. Zuletzt hätten einige Konjunkturindikatoren eine Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik in den Vereinigten Staaten signalisiert. Vor allem die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump schienen der Wirtschaft zu schaden, sodass die Sorgen vor einer durch dessen Politik ausgelösten Rezession zugenommen hätten./la/jsl/nas