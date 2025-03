Fusionsenergie vor Kommerzialisierung? (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Investitionen in Fusionsenergie Start-ups erleben Boom,Marktkonsolidierung vorausDas Land Hessen prescht bei der Fusionsenergie voran. Mit Partnern ausWirtschaft und Forschung möchte das Bundesland ein Leitstandort derLaserfusionsforschung werden. Dabei steht auch die Entwicklung vonDemonstrations- und Prototypskraftwerken auf der Agenda. Die Vision wäre für denStandort Deutschland hochattraktiv: Eine stabile, nachhaltige und bezahlbareEnergieversorgung ist eine der größten Herausforderungen für eine klimaneutraleEnergiezukunft. Fusionsenergie wird als das Puzzleteil im Energiemix von morgengehandelt, welches alle Anforderungen erfüllen kann. Der neue Arthur D. LittleReport "Unlocking Fusion Energy - Navigating Challenges & Opportunities inFusion Energy Commercialization" analysiert die aktuellen Entwicklungen,beleuchtet das Start-up Ökosystem und zeigt auf, welche Schritte erforderlichsind, um Fusionsenergie bis 2040 zur Marktreife zu bringen.Lange als Zukunftsvision gehandelt, rückt die Fusionsenergie nun in greifbareNähe: Wissenschaftliche Durchbrüche - darunter der erste Nettoenergiegewinndurch das National Ignition Facility (NIF) in den USA - sowie verstärktestaatliche Förderung und private Investitionen treiben die Entwicklung voran.Mehr als 7,1 Milliarden US-Dollar sind bereits in Fusions-Start-ups geflossen,und das Investitionsinteresse wächst weiter. Die Investitionen in FusionsenergieStart-ups sind zuletzt rasant angewachsen - vom Jahr 2021 bis 2024 ist einWachstum von insgesamt rund 300 Prozent zu beobachten. Länder wie die USA,Großbritannien und Japan haben nationale Strategien zur Förderung derFusionsenergie verabschiedet, während in Deutschland noch erheblicherregulatorischer Anpassungsbedarf besteht.Technologische Nagelprobe vorausTrotz technologischer Fortschritte bleibt die Skalierung eine zentraleHerausforderung. Die hohe Energiedichte der Fusion erfordert neue Materialien,um extreme Bedingungen zu bewältigen. Gleichzeitig müssen wirtschaftliche undinfrastrukturelle Voraussetzungen geschaffen werden, um erste kommerzielleKraftwerke zu realisieren. Besonders in Deutschland stellt sich die Frage,inwieweit Fusion dazu beitragen kann, eine drohende Versorgungslücke zuschließen. Während konventionelle Kraftwerke sukzessive vom Netz genommen werdenund erneuerbare Energien nicht durchgehend verfügbar sind, könnte Fusionsenergielangfristig eine stabile Alternative bieten.Die kommenden Jahre werden zur Nagelprobe für die technologische Machbarkeit,der Report zeigt, dass Fusionsenergie es bis 2030 in die nächste