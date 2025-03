Hannan kündigt Beschleunigung des Verfalls von Optionsscheinen an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE ODER VERBREITUNG, GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN USA ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

Vancouver, Kanada - 17. März 2025 - Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/ - gibt bekannt, dass sich das Unternehmen dazu entschlossen hat, das Verfallsdatum der ausstehenden Aktienkauf-Warrants des Unternehmens, die ursprünglich in Zusammenhang mit dem Abschluss einer Privatplatzierungsfinanzierung am 9. Mai 2023 ausgegeben wurden (die "Mai-2023-Warrants") und zu 0,35 C$ pro Stammaktie (die "Stammaktien") ausübbar sind, zu beschleunigen.

Gemäß den Bedingungen der Zertifikate, die die Mai-2023-Warrants verbriefen, kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Mai-2023-Warrants vorverlegen, wenn der gewichtete durchschnittliche Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (die "Börse") an zwanzig (20) aufeinanderfolgenden Handelstagen C$ 0,50 oder mehr beträgt (der "Beschleunigungsauslöser"), und zwar bis zu dem Datum, das 30 Tage nach der Veröffentlichung einer Pressemitteilung liegt, in der der Beschleunigungsauslöser angekündigt wird. Da der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Börse an jedem der letzten 20 Handelstage, die am 14. März 2025 endeten, 0,50 C$ pro Stammaktie erreicht oder überschritten hat, stellt diese Pressemitteilung eine Mitteilung an alle Inhaber von Mai-2023-Warrants über die Beschleunigung des Verfallsdatums dar. Dementsprechend bestätigt das Unternehmen, dass alle Warrants vom Mai 2023 nun am 16. April 2025 um 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) ablaufen werden, was dem 30. Tag nach dem Datum dieser Mitteilung entspricht (das „beschleunigte Verfallsdatum“). Alle Warrants vom Mai 2023, die nach dem beschleunigten Verfallsdatum nicht ausgeübt werden, werden annulliert.

Zum 17. März 2025 sind noch insgesamt 3.262.230 Mai-2023-Optionsscheine ausstehend. Wenn alle Mai-2023-Optionsscheine ausgeübt werden, erhält das Unternehmen einen Bruttoerlös von ca. C$ 1,1 Millionen. Es kann nicht garantiert werden, dass alle Mai-2023-Warrants ausgeübt werden. Die Inhaber können die Mai-2023-Warrants vor dem vorgezogenen Verfallsdatum ausüben, indem sie das in den Mai-2023-Warrant-Zertifikaten beschriebene Verfahren einhalten.