Steyr-Aktie verdreifacht sich in kürzester Zeit

Der östereichische Rüstungskonzern Steyr geht durch die Decke. Wer Freitag gegen Handelsende auf den Kurs der Steyr-Aktie geschaut hat, mag sich im frühen Handel am Montag verwundert die Augen gerieben haben. Der Kurs vom Freitag hatte sich noch zwischen 85 bis 87 Euro eingependelt. Allein am Freitag kletterte die Aktie bereits um rund 50 Prozent. Dann nahmen am Montag die Anteilsscheine nochmal richtig Fahrt auf und stiegen in der Spitze auf eine Notierung von 210 Euro!

Alles was mit Rüstung zu tun hat, ballert: Am Donnerstag sagte CEO Julian Cassutti, dass Steyr bereits 61 Prozent seines Umsatzes von 41,7 Millionen Euro durch Lieferungen an die Verteidigungsindustrie generiere. Steyr-Motore werden beispielsweise in "Ribcraft"-Booten der US Navy Seals verbaut.