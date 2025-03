Berenberg belässt Brenntag auf 'Buy' - Ziel 76 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Carl Raynsford traut dem Chemikalienhändler laut einem am Montag vorliegenden Kommentar dank Kostensenkungen mehr zu, als nur den Mittelpunkt der Zielspanne für das operative Ergebnis (EBITA)./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben