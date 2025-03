Applied Intuition und die TRATON GROUP verkünden strategische Partnerschaft für Fahrzeugsoftware

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, und MÜNCHEN, 17. März 2025 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., ein im Silicon Valley ansässiger Anbieter von Fahrzeugsoftware, und die TRATON GROUP, einer der weltweit führenden Nutzfahrzeughersteller, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um branchenführende Fahrzeugsoftwareplattformen für alle TRATON-Marken – Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus – einzusetzen. Ziel der Partnerschaft ist es, die Technologieführerschaft von TRATON zu beschleunigen und das Unternehmen in die Lage zu versetzen, umfassende Software-defined Vehicle (SDV)-Funktionen anzubieten. Applied Intuition wird weltweit KI-gestützte Softwareprodukte für Fahrzeuge anbieten und dabei sein Software-Know-how und die Erfahrung von TRATON bei der Industrialisierung softwaregesteuerter Nutzfahrzeuge in großem Maßstab nutzen.

Die Marken der TRATON GROUP haben eine lange Tradition in der Entwicklung von Software im eigenen Haus, was es ihnen ermöglicht, ihren Kunden äußerst zuverlässige und leistungsfähige Fahrzeuge zu liefern. Applied Intuition bietet ein skalierbares, erweiterbares und modulares Vehicle OS zur schnelleren Entwicklung von Fahrzeugsoftware sowie KI-gestützte Werkzeuge für die Entwicklung und Validierung von vollständiger Fahrzeugsoftware. Die strategische Partnerschaft kombiniert die Stärken beider Unternehmen, um alle Produkte der TRATON GROUP im Lkw-Ökosystem mit umfassenden SDV-Funktionen auszustatten und so schneller als je zuvor Mehrwert für Kunden und Partner zu schaffen.