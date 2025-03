Unternehmen sehen Energie, Militär und Handel als Schlüssel

Köln (ots) -



- Frank Liebold: "Europa muss in wirtschaftspolitischen Fragen entschieden

vorgehen."

- Atradius-Umfrage: Drei Viertel der Unternehmen rechnen mit spürbaren

wirtschaftlichen Folgen der US-Entscheidungen



Whiskey, Jeans und Harley-Davidson-Motorräder - ab April treten die zuvor

ausgesetzten Gegenzölle auf amerikanische Produkte wieder in Kraft. Damit

reagiert die EU schnell auf die verhängten US-Zölle auf europäische Stahl- und

Aluminiumimporte. Im April soll zudem über weitere Zölle verhandelt werden. "Die

EU und Deutschland müssen jetzt entschieden vorgehen, um sich die

Verhandlungsmacht zu wirtschaftspolitischen Fragen sichern zu können", sagt

Frank Liebold, Country Manager Deutschland beim internationalen

Kreditversicherer Atradius. Eine aktuelle Umfrage des Kreditversicherers zeigt

klare Prioritäten: Die Erhöhung von Energieimporten aus den USA, verstärkte

militärische Zusammenarbeit und strategische Handelsabkommen könnten weitere

zentrale Elemente eines Deals mit Trump sein.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

US-Präsident Donald Trump inszeniert sich immer wieder als Dealmaker, zuletztüber ein potenzielles Tauschgeschäft mit der Ukraine und ein Sonderabkommen mitMexiko. Jetzt nimmt er durch die verhängten Importzölle Europa ins Visier unddie EU reagiert prompt mit Gegenzöllen. Die jüngste Atradius-Umfrage unter mehrals 450 deutschen Unternehmen bestätigt: Eine deutliche Mehrheit der deutschenUnternehmen sehen strategische Einfuhrzölle auf US-Waren weiterhin als einprobates Mittel an, um die USA zu Verhandlungen zu drängen. "Um einseitigeVorteile zu vermeiden, sollte jedoch ein ausgewogenes globales Handelsabkommenangestrebt werden", betont Frank Liebold. Zusätzlich könnte die EU durchgezielte Investitionen in den USA Anreize für eine verstärkte wirtschaftlicheKooperation schaffen. Der Aufbau gemeinsamer Fertigungskooperationen,insbesondere in den Bereichen Automotive und Maschinenbau, könnteHandelskonflikte entschärfen.Auch in der Erhöhung der Energieimporte aus den USA, insbesondere von Flüssiggas(LNG), Öl und Wasserstoff, sieht der Großteil der befragten Unternehmen einenzentralen Hebel, um Trump an den Verhandlungstisch zu bringen. "Europa hättedadurch die Möglichkeit, die Energieversorgung zu sichern, günstiger zugestalten und die Abhängigkeit von anderen Lieferanten zu reduzieren", erklärtFrank Liebold. Darüber hinaus plädieren die Unternehmen für höhereVerteidigungsausgaben der EU-Staaten sowie den verstärkten Kauf vonUS-Rüstungsgütern für eine stärkere sicherheitspolitische Kooperation mit denUSA.Die wirtschaftspolitischen Ansätze der Trump-Administration stoßen bei deutschen