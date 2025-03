Neue Wege für lineares Fernsehen / TV-Werbung wird reformiert: Neues Abrechnungsmodell und künstliche Intelligenz für bessere Vergleichbarkeit und Planung

Köln (ots) - Die Zukunft von Media wird durch Konvergenz geprägt, wobei der Big

Screen im Mittelpunkt steht. Die Transformation des linearen Fernsehens ist also

alternativlos, auch in Bezug auf die Abrechnungsmodelle. Ad Alliance hat bereits

im letzten Jahr mit Contact+ TV eine innovative Lösung entwickelt, die lineares

TV mit digitalen Buchungslogiken verbindet. Nach einer erfolgreichen und

intensiven Testphase mit namhaften Markenartiklern in 2024, geht Ad Alliance nun

in die Skalierung. Neben dem klassischen Spot-by-Spot-Modell wird mit Contact+

TV nun ein modernes, Tausend-Kontakt-Preis (TKP)-basiertes Angebotsmodell

etabliert, dass vor allem für crossmediale Werber attraktiv ist.



Neue Perspektive für TV-Werbung





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTL Group! Long 32,71€ 0,26 × 14,51 Zum Produkt Short 37,06€ 0,23 × 13,93 Zum Produkt