Allein investieren? Emilia Bolda von Investiere.Dich.Frei über einen der häufigsten Fehler, den Frauen an der Börse machen - und der sie teuer zu stehen kommt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Pattensen (ots) - Investieren muss nicht kompliziert sein - vor allem nicht,wenn man es gemeinsam tut. Emilia Bolda, Finanzexpertin und Gründerin von"Investiere.Dich.Frei", unterstützt Frauen dabei, ihre Finanzen selbstbewusst indie Hand zu nehmen. Mit ihrem Coaching-Programm und einer starken Communitylernen sie, kluge Investment-Entscheidungen zu treffen und langfristig Vermögenaufzubauen. Warum ein regelmäßiger Community-Austausch für die Teilnehmerinnenso wichtig ist und wie er sich auf den Erfolg auswirkt, erfahren Sie hier.Vermögensaufbau ist kein Sprint, sondern ein Marathon - doch allzu oft startenFrauen voller Motivation und verlieren nach den ersten Hürden den Anschluss. Deranfänglichen Begeisterung folgt Unsicherheit: Ist mein Depot gut aufgestellt?Mache ich genug? Sollte ich umschichten? Es fehlt das Feedback, die Bestätigung- und so wird das Investieren für viele Frauen eine einsame Angelegenheit. Dabeizeigt die Erfahrung: Wer sich regelmäßig mit Gleichgesinnten austauscht, bleibtam Ball. Ob beim Stammtisch, im Gruppen-Chat oder durch Check-ins beim Coach -Frauen, die sich vernetzen, investieren konsequenter, sicherer und mit mehrFreude. "Die größte Gefahr für Investorinnen ist nicht der Marktcrash, sonderndas Alleinsein", bringt Finanzexpertin Emilia Bolda von Investiere.Dich.Frei aufden Punkt. "Wer sich isoliert, wird verlieren - und zwar nicht nur Geld, sondernauch die Motivation, am Ball zu bleiben.""Wissen wächst, wenn man es teilt. In der richtigen Community lernen Frauennicht nur zu investieren - sie lernen, sich selbst zu vertrauen", erklärt EmiliaBolda. Und genau hier setzt die Expertin an: Mit ihrem Coaching-ProgrammInvestiere.Dich.Frei gibt sie Frauen das nötige Rüstzeug an die Hand, umsorgenfrei und selbstbewusst zu investieren. Ihr Fokus liegt auf Einzelaktien -denn mit der richtigen Strategie lassen sich nicht nur Risiken minimieren,sondern auch echte Vermögen aufbauen. "Ein diverses Portfolio bedeutet nicht nurSicherheit, sondern auch langfristige Profitabilität", erklärt sie. Doch auchwer lieber mit ETFs starten möchte, findet in ihrer Expertise den perfektenEinstieg: Ihr eigens entwickelter Online-Kurs für ETFs führt Schritt für Schrittdurch die Welt der passiven Investments. Und das beste: Ihre Teilnehmerinnensind nicht auf sich allein gestellt - Emilia Bolda hat mit ihnen eine Communitygeschaffen, die sich gegenseitig begleitet und unterstützt. Weshalb dieserAustausch maßgeblich zum Erfolg ihrer Teilnehmerinnen beiträgt, erklärt die