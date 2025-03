BARCLAYS stuft Airbus auf 'Overweight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Airbus von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner passte ihre Schätzungen in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar an die …