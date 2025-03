Solides Wachstum bei Firmen- und Privatkunden / Robuste Entwicklungen bei Krediten und Einlagen belegen die Stärke des genossenschaftlichen Modells

München (ots) - Die 180 bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken haben im Jahr

2024 trotz herausfordernder Rahmenbedingungen ihren Erfolgskurs fortgesetzt.

Sowohl das Privatkundengeschäft als auch das Geschäftskundensegment sind bei

Kundengeldern und Krediten gewachsen. Die Genossenschaftsbanken haben im

vergangenen Jahr 1,8 Milliarden Euro vor Steuern verdient. "Dieses Ergebnis

unterstreicht die Stärke der genossenschaftlichen Institute in Bayern", betonte

Stefan Müller, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), bei der

Bilanzpressekonferenz der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken in

München. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Bilanzsumme wider,

die um 3,1 Prozent auf 210,3 Milliarden Euro anstieg.



Zuwächse bei Privat- und Geschäftskunden





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG! Short 25,25€ 1,71 × 14,46 Zum Produkt Long 22,39€ 1,62 × 14,28 Zum Produkt