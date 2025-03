So funktioniert es (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Am 20. März ist kalendarischer Frühlingsanfang: Eine

gute Zeit, um den Garten auf Vordermann zu bringen. Oder an den Frühjahrsputz zu

denken. Wer sich für solche Arbeiten Hilfe von Profis holt und bestimmte

Voraussetzungen erfüllt, kann Steuern sparen. Und wer den Frühling eher mit

Heuschnupfen verbindet, kann unter Umständen auch etwas absetzen. Wie das geht,

erklärt der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH).



Gartengestaltung als Handwerkerkosten absetzen





Rund 36 Millionen Menschen in Deutschland verfügen über einen Garten. Nimmt mannoch Terrassen und Balkone dazu, kommt man auf einen Anteil von 79 Prozent allerDeutschen, die mindestens eine Variante davon zur Verfügung haben. Das zeigendie Zahlen von "Tausende Gärten - Tausende Arten", einem durch dasBundesprogramm Biologische Vielfalt geförderten Projekt. Und wenn der Frühlingins Land zieht, werden viele Gärten wieder auf Vordermann gebracht. GuteNachricht: Einen Teil der Kosten, die dafür anfallen, kann man unter bestimmtenVoraussetzungen von der Steuer absetzen.Wer sich von einem Profi beispielsweise den Garten neugestalten, eine Terrasseanlegen, das Grundstück ebnen oder den Hof pflastern lässt, kann bis zu 20Prozent der angefallenen Arbeitskosten als Handwerkerleistung steuerlich geltendmachen. Und zwar bis zu einer Höchstgrenze von 1.200 Euro im Jahr. Voraussetzungdafür ist, dass man das zum Grundstück gehörende Haus selbst bewohnt. Zudem musseine Rechnung vorliegen, die unbar beglichen wurde, also per Überweisung oderper Lastschrifteinzug. Berücksichtigt werden Arbeitskosten einschließlichMaschinen- und Fahrkosten sowie Verbrauchsmittel. Materialkosten sind hingegennicht absetzbar.Ausnahme: Wurde für eine Maßnahme bereits eine öffentliche Förderung in Form vonzinsverbilligten KfW-Darlehen oder steuerfreien Zuschüssen in Anspruch genommen,können die Ausgaben in der Steuererklärung nicht mehr berücksichtigt werden.Gartenarbeiten als haushaltsnahe Dienstleistungen absetzenIst ein Garten erst einmal angelegt, will er natürlich gepflegt werden. Auchdafür kann es eine steuerliche Entlastung geben: Wenn man beispielsweise fürsRasenmähen, Unkrautjäten und Heckenschneiden jemanden anheuert, lassen sichdiese Kosten unter Umständen als haushaltsnahe Dienstleistungen absetzen. Auchhier beteiligt sich der Fiskus mit 20 Prozent an den Arbeitskosten - in diesemFall sogar bis zu 4.000 Euro pro Jahr.Haushaltsnahe Dienstleistungen erkennt das Finanzamt ebenso wieHandwerkerleistungen nur mit Rechnung und unbarer Bezahlung an. Und auch hierlassen sich keine Materialkosten steuerlich geltend machen. Deshalb müssen auf