S&P 500 in der Korrektur: Das passiert jetzt als nächstes

Der S&P 500 schloss am Donnerstag die Sitzung mit einem Kursrückgang von mehr als 10 Prozent gegenüber dem Rekordhoch von Februar und trat damit in eine Korrekturphase ein. Der Nasdaq Composite fiel noch stärker und ging 14 Prozent unter sein Allzeithoch vom Dezember. Am Freitag gab es einen Rebound und der großen Indizes fingen sich wieder leicht.