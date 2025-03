Grand City Properties will für 2025 wieder eine Dividende zahlen

Joh12345 schrieb 13.03.25, 11:21

Tolle Zahlen: 1,4 Euro pro Aktie Gewinn. (243 Mio/172,4 Mio Aktien) 15% Rendite bei aktuellem Kurs.

1,08 Euro pro Aktie FFO I



350 Mio Euro Verkäufe 125 davon in Q4 unterzeichnet

270 Mio in 2024 abgeschlossen.



LTV 33% in Dec 23 waren es noch 37%.

Epra NTA 24,3 Euro pro Aktie.



Quelle unaudited preliminary financials results for 2024 from Grand City properties

News from Gcp Homepage



https://www.grandcityproperties.com/newsDetail/123087