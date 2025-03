Run auf Rüstungsaktien treibt auch SFC Energy hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zu den an der Börse favorisierten Rüstungswerten hat sich zuletzt auch die im SDax enthaltene Aktie der SFC Energy gesellt. Deren Brennstoffzellen werden auch militärisch genutzt. So wirbt das Unternehmen unter anderem damit, die "taktischen Anwendungen" seien "für den Feldeinsatz militärisch gehärtet". Nach plus 11,6 Prozent am Freitag ging es am Montag um weitere 13 Prozent auf 24 Euro kräftig nach oben. Die Anteile erreichten ein Hoch seit Mai vergangenen Jahres.

Analystin Nicole Winter von der Berenberg Bank wies in der vergangenen Woche darauf hin, dass SFC Energy rund 7,5 Prozent des Umsatzes im Verteidigungsgeschäft erziele. Zudem habe das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Standbein in den USA errichtet, um dort auch das Verteidigungsgeschäft voranzutreiben.