Compliance 2025 - Neue regulatorische Herausforderungen für Vorstände und Führungskräfte (FOTO)

München (ots) - Unternehmen stehen 2025 vor verschärften regulatorischen

Anforderungen. Die Umsetzung der DORA-Verordnung, AMLD6 und ESG-Regulierungen

stellt Vorstände, Geschäftsführer und Compliance-Verantwortliche vor neue

Herausforderungen. Die persönliche Haftung für Führungskräfte wird weiter

ausgeweitet.



Um rechtliche Risiken zu minimieren und regulatorische Vorgaben effizient

umzusetzen, müssen Unternehmen frühzeitig Maßnahmen ergreifen. Eine proaktive

Compliance-Strategie ist entscheidend, um langfristige Stabilität und

Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.





Neue regulatorische Anforderungen für Unternehmen in 2025



1. DORA-Verordnung: Neue Vorgaben für die digitale Widerstandsfähigkeit



- Verpflichtende Ernennung eines IKT-Officers zur Überwachung von

IT-Sicherheitsmaßnahmen

- Meldepflichten für Cyberangriffe und andere IT-Sicherheitsvorfälle

- Strengere Anforderungen an die Überwachung von IT-Dienstleistern und

Cloud-Anbietern

- Unternehmen müssen ihre IT-Compliance-Strategie anpassen, um Sanktionen zu

vermeiden



Weiterführende Informationen: DORA-Compliance - Neueste Entwicklungen

(https://sp-unternehmerforum.de/dora-compliance-neueste-entwicklungen/)



2. AMLD6: Strengere Geldwäscheprävention

(https://sp-unternehmerforum.de/update-fuer-geldwaeschebeauftragte/) und

erweiterte Haftung für Führungskräfte



- Führungskräfte haften für Geldwäscheverstöße , auch ohne direkte Beteiligung

- Erhöhte Sorgfaltspflichten für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister

- Verstärkte Meldepflichten und engere Zusammenarbeit zwischen den Financial

Intelligence Units (FIUs)

- Unternehmen müssen ihre internen Kontrollsysteme optimieren, um den neuen

Anforderungen gerecht zu werden



Weiterführende Informationen: Update für Compliance Officer

(https://sp-unternehmerforum.de/update-fuer-compliance-officer/)



3. ESG-Compliance und die Omnibus-Verordnung

(https://sp-unternehmerforum.de/nachhaltigkeit-so-steuerst-du-die-risiken/) :

Vereinfachung der Berichtspflichten



- Die Omnibus-Verordnung soll bestehende ESG-Regelungen wie CSRD, CSDDD, SFDR

und EU-Taxonomie harmonisieren

- Nachhaltigkeitsberichte sind nur noch für Unternehmen mit 1.000 oder mehr

Beschäftigten und einem Umsatz von mindestens 450 Millionen Euro verpflichtend

- Begrenzung der Sorgfaltspflichten im Lieferkettengesetz auf eigene operative

Tätigkeiten, Tochtergesellschaften und direkte Geschäftspartner

- Lockerungen bei Haftungsregelungen und reduzierter bürokratischer Aufwand für

Unternehmen



4. Warum Compliance-Schulungen für Führungskräfte entscheidend sind



- Compliance wird zunehmend zur strategischen Führungsaufgabe

- Unzureichende Kenntnisse über regulatorische Entwicklungen erhöhen persönliche

Haftungsrisiken für Vorstände und Geschäftsführer

- Regulierungsbehörden erwarten eine frühzeitige Anpassung an neue Vorschriften

- ESG-Compliance, IT-Sicherheitsanforderungen und Geldwäscheprävention erfordern

gezielte Schulungen für Führungskräfte



5. Handlungsempfehlungen für Unternehmen



- Strategische Integration von Compliance: Frühzeitige Anpassung an neue

Vorschriften

- Regelmäßige Risikoanalysen: Identifikation von Schwachstellen und

kontinuierliche Überwachung regulatorischer Entwicklungen

- Gezielte Schulungsprogramme für Führungskräfte: Minimierung persönlicher

Haftungsrisiken

- Einsatz digitaler Lösungen: Unterstützung bei Geldwäscheprävention,

IT-Sicherheit und ESG-Reporting



Weiterführende Informationen: Update für Compliance Officer

(https://sp-unternehmerforum.de/update-fuer-compliance-officer/)



Fazit: Compliance als zentrales Thema für 2025



- Die neuen Vorschriften durch DORA, AMLD6 und ESG-Regulierungen erfordern eine

umfassende Anpassung der Compliance-Strategie

- Persönliche Haftungsrisiken für Führungskräfte steigen erheblich

- Unternehmen müssen Compliance als zentrale Führungsaufgabe verstehen

- Frühzeitige Schulungen und eine klare Governance-Strategie minimieren

finanzielle und rechtliche Risiken



Pressekontakt:



S+P Unternehmerforum GmbH

Achim Schulz

Telefon: 089 45242970100

E-Mail: mailto:service@sp-unternehmerforum.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178991/5992187

OTS: S&P Unternehmerforum GmbH