Q Precious & Battery Metals beginnt mit Errichtung von Zugang für Diamantbohrungen auf dem Projekt La Corne South in Val d‘Or (Quebec)

17. März 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Q Precious and Battery Metals Corp. („QMET“ oder das „Unternehmen“) (CSE: QMET) freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Errichtung des Zugangs und der Bohrplattformen auf dem Projekt La Corne South, nördlich von Val d‘Or in Quebec, begonnen hat. Das Unternehmen wird zur Vorbereitung der Diamantbohrungen einen 1,5 km langen ausgehobenen Zugang und vier Bohrplattformen errichten. Die Bohrplattformen werden Testbohrungen bei zwei vorrangigen geophysikalischen Zielen ermöglichen, die vom Explorationsteam des Unternehmens ermittelt wurden.

First Class Diamond Drilling Inc. wurde mit der Errichtung des neuen Zugangs und der Plattformen sowie mit der Durchführung von Diamantbohrungen auf dem Projekt La Corne South beauftragt. First Class Drilling hat die ersten drei Bohrlöcher auf dem Projekt im Jahr 2024 erfolgreich abgeschlossen und QMET freut sich, dass sie die Bohrungen im Jahr 2025 fortsetzen werden.

Die Diamantbohrungen bei den TDEM- und Magnetikanomalien im Jahr 2024 waren erfolgreich und durchschnitten bedeutsame massive und disseminierte Sulfide, die Kupfer, Silber, Zink und Gold enthielten (siehe frühere Pressemitteilungen vom 20. Januar 2025 und 9. September 2024). Diese nächste Bohrphase bei La Corne South wurde konzipiert, um ähnliche geophysikalische Anomalien etwa 2 km südlich der Bohrungen von 2024 zu erproben. Es wurde eine zusätzliche Genehmigung erteilt, um den Zugang zu diesen neuen Zielgebieten zu ermöglichen. Der Beginn der Bohrungen ist für nächste Woche geplant.

Q PRECIOUS & BATTERY METALS CORP.

Die Explorationsprogramme von QMET in Quebec werden von Dr. Mathieu Piché, OGQ, geleitet, dessen Büro sich nördlich von Val d‘Or befindet. Er ist auch ein Direktor von QMET. Das Unternehmen besitzt eine 100-%-Beteiligung an Mineralschürfrechten in Quebec, die kritische und Edelmetalle sowie natürlichen Wasserstoff anpeilen. Die Projekte beinhalten das VMS-Projekt La Corne South, das Konzessionsgebiet McKenzie East Gold sowie das kürzlich erworbene Konzessionsgebiet Matane Hydrogen im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit mit Quebec Innovative Materials (CSE: QIMC).