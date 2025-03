Deutsche Mode im Ausland weniger gefragt

Marcoz schrieb 17.07.24, 08:13

Meiner Meinung nach ein großer CEO Effekt. Dazu stimmt die grobe Richtung der Firma.



Mir ist der Kurs auch zu gut. Aber Kurse versuchen zu verstehen, kann man vergessen.



Man muss sich selber entscheiden, was man macht.



Mal hat das Bauchgefühl Recht, dann wieder nicht.



Ich denke mir nur, wo soll der Kurs noch hin. Bei 300 sehe ich das Ende der Fahnenstange bei dem aktuellen Hype. Für mich ist es einer.



Lieber verkaufe ich etwas früher als das die Aktie stark korrigiert und ich die Korrektur mitnehme.



Aber wie gesagt. Kurse raten kann ich nicht. Ist wahrscheinlich alles falsch was ich dazu geschrieben habe. Alles wie immer also.