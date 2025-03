Ölpreis im Sinkflug! Wall Street setzt auf 60 Dollar, Benzinpreise fallen

"Wir erwarten, dass Brent in den kommenden Monaten über 70 US-Dollar pro Barrel bleibt", schreibt Daan Struyven, Leiter der Rohstoffforschung, "aber wir sehen 70 US-Dollar nicht mehr als den Preisboden."

Zunächst hielt Goldman an den bisherigen Preisprognosen fest, als OPEC+ Anfang des Monats Pläne zur Erhöhung der Ölproduktion bestätigte. Doch mit dem wachsenden Druck auf das US-Wirtschaftswachstum korrigierte die Bank ihre Aussichten in einer aktuellen Mitteilung. Die erwartete Preisspanne für Brent wurde auf 65 bis 80 US-Dollar pro Barrel gesenkt, von zuvor 70 bis 85 US-Dollar.

Die Revision von Goldman folgt auf Herabstufungen durch Morgan Stanley und der Bank of America, die beide Brent in der zweiten Jahreshälfte im hohen 60er-Bereich sehen.

Citigroup und JPMorgan haben schon länger prognostiziert, dass die Preise das Jahr im mittleren bis unteren 60er-Bereich beenden werden. Über die Wall Street hinaus haben auch führende Ölhandelsunternehmen wie die Vitol Group und Gunvor Group — die in den letzten Jahren eine optimistische Haltung gegenüber Rohöl eingenommen haben — ihre Prognosen zunehmend pessimistischer gestaltet.

Der Rückgang des Ölpreises wird von US-Präsident Donald Trump begrüßt und bietet Erleichterung für Verbraucher und Zentralbanken nach Jahren galoppierender Inflation. Doch er stellt finanzielle Risiken für Produzenten in der US-Schieferölindustrie und für die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) unter der Führung von Saudi-Arabien dar.

Citigroup ist seit jeher die pessimistischste der großen Banken und prognostiziert, dass der Rohölpreis im zweiten und dritten Quartal im Durchschnitt bei 60 US-Dollar pro Barrel liegen wird, bevor er weiter auf 55 US-Dollar im vierten Quartal sinkt.

Das passiert mit den Benzinpreisen

Das hat auch Auswirkungen auf den Spritpreis: Im März 2025 sanken die Preise für Super E10 und Diesel deutlich. Laut ADAC kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,686 Euro, 4,9 Cent weniger als in der Vorwoche. Der Dieselpreis ging um 4,2 Cent zurück und lag bei durchschnittlich 1,624 Euro pro Liter. Damit erreichten beide Kraftstoffpreise ein neues Jahrestief. Zuletzt waren die Preise Ende 2024 so niedrig. Am Montag liegen die Preise für Superbenzin bei rund 1,73 Euro, für E10 bei 1,68 Euro und für Diesel bei 1,60 Euro pro Liter.

Die Benzinpreise sind im Februar 2025 leicht höher als im Januar, sanken jedoch im März deutlich und erreichten ein neues Jahrestief.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 71,34USD auf Lang & Schwarz (17. März 2025, 14:41 Uhr) gehandelt.