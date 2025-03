Deutsche Wirtschaft sollte KI als Chance nutzen

Berlin (ots) -



- United Interim Wirtschaftsreport 2025: Künstliche Intelligenz als Schlüssel zu

mehr Wachstum

- Zehn der renommiertesten Interim Manager zeigen auf, wie die deutsche

Wirtschaft durch KI aus der Krise finden kann: Dr. Bodo Antonic, Ulvi Aydin,

Ulf Camehn, Ruben Faust, Christian Florschütz, Eckhart Hilgenstock, Jane Enny

van Lambalgen, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und Karlheinz Zuerl



Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Game Changer für alle Bereiche der

Wirtschaft, deren massive Auswirkungen häufig noch unterschätzt wird. Zu diesem

Schluss gelangt der "Wirtschaftsreport 2025" der Management-Community United

Interim ( http://www.unitedinterim.com ). Bei den Autoren des Berichts handelt

es sich um zehn der renommiertesten Interim Manager, die selbst schon bei

zahlreichen KI-Einführungsprojekten mitgewirkt haben: Dr. Bodo Antonic, Ulvi

Aydin, Ulf Camehn, Ruben Faust, Christian Florschütz, Eckhart Hilgenstock, Jane

Enny van Lambalgen, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und Karlheinz Zuerl.





Als Führungskräfte auf Zeit werden die Management-Experten für mehrere Monate inUnternehmen geholt, um Projekte durchzuführen. Sie verfügen daher über deutlichmehr Erfahrung als angestellte Manager, die in der Regel nur einige wenigeJobwechsel im Laufe ihrer Karriere durchleben. Für den Report wurden 550 InterimManager befragt. Die zehn Autoren haben die Umfrage konzipiert und dieErgebnisse analysiert. "Es gibt wohl keinen Überblick über den KI-Einsatz in derdeutschen Wirtschaft mit mehr Praxisnähe", ist Studienleiter Dr. HaraldSchönfeld, Geschäftsführer von United Interim, überzeugt.Kurzfristiger Return on Invest für KI-ProjekteIm Report und vor allem in den Köpfen der Top 10 Interim Manager wimmelt es vonpraxisnahen Tipps zur KI-Einführung. So sagt beispielsweise Eckhart Hilgenstock:"Man sollte ein KI-Projekt nur dann starten, wenn es einen Break-Even innerhalbvon anderthalb Jahren verspricht." Das sehen auch 28 Prozent der im Rahmen derStudie befragten Kollegen so. 51 Prozent räumen immerhin eine maximale Frist vondrei Jahren ein. "Die langfristige Perspektive, die bei den meisten IT-Projektenangesagt ist, lohnt sich bei KI aufgrund der raschen Entwicklung derzeitjedenfalls nicht", erklärt Ulvi Aydin."Das stellt keine Empfehlung für einen Blindflug dar", stellt Jane Enny vanLambalgen klar. So raten 88 Prozent der befragten Interim Manager zu einerfrühzeitigen Zielfestlegung bei der KI-Einführung im Unternehmen. Für 80 Prozent(Mehrfachnennungen waren erwünscht) steht die Definition der Anwendungsfälle imVordergrund - und diese sollten sich kurzfristig lohnen. 79 Prozent empfehlen