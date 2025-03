Incyte - Aktie im Rampenlicht - 17.03.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Incyte mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -6,45 % hinnehmen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,23 % geändert.

Incyte (Nasdaq: INCY) today announced positive topline results from its pivotal Phase 3 STOP-HS clinical trial program evaluating the safety and efficacy of povorcitinib (INCB054707), an oral small-molecule JAK1 inhibitor, in adult patients (≥18 …