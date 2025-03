Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

Unternehmen: Surteco Group SE

ISIN: DE0005176903



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 17.03.2025

Kursziel: EUR 26,10 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Peter Hasler



Im EBITDA leicht über der Guidance



In einem von konjunkturellen Belastungen geprägten Umfeld lagen die heute veröffentlichten Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 im Rahmen unserer Erwartungen. Dies ist vor allem auf Kosteneinsparungen aus dem Performance-Plus-Programm zurückzuführen, von denen Surteco auch in diesem Jahr profitieren dürfte, so dass wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel von EUR 26,10 je Aktie bestätigt sehen. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 18,30 errechnet sich auf Sicht von 24 Monaten und ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden eine erwartete Kurssteigerung der Surteco-Aktien von 42,6%. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE.



Im vergangenen Jahr erzielte Surteco nach vorläufigen Zahlen Konzernumsätze in Höhe von EUR 856,6 Mio. (Vj. EUR 835,1 Mio., +2,6% YoY) und ein um Einmaleffekte bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 95,3 Mio. (Vj. EUR 86,4 Mio., +10,3% YoY). Während umsatzseitig die nach neun Monaten angepasste Guidance (EUR 860 bis 880 Mio.) nur unwesentlich verfehlt wurde, wurde ertragsseitig das obere Ende der Guidance nach neun Monaten (EUR 85 bis 95 Mio.) leicht übertroffen. Das EBITDA (reported) lag bei EUR 94,4 Mio. (Vj. EUR 66,6 Mio., +41,8% YoY), das EBIT (reported) bei EUR 34,5 Mio. (Vj. EUR 8,1 Mio., +324,6% YoY).



Obwohl im vierten Quartal 2024 die Erlöse mit -1,7% leicht rückläufig waren, wurde mit EUR 18,3 Mio. in einem schwierigen Umfeld ein letztlich zufriedenstellendes EBITDA erwirtschaftet, zumal das vierte Quartal bei Surteco saisonal eher zu den schwächeren zählt. Ungeachtet dessen lässt die EBITDA-Marge von 9,4% aus unserer Sicht Luft nach oben. Zu zweistelligen EBITDA-Margen könnte Surteco als "Infrastruktur-Play" zurückkehren, wenn die mit der geplanten Reform der Schuldenbremse angestrebten Investitionen in die Infrastruktur zu einer allgemeinen konjunkturellen Belebung - v.a. im Bau und damit auch in den von Surteco adressierten nachgelagerten Industriezweigen - führen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31998.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SURTECO GROUP Aktie Die SURTECO GROUP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 18,20 auf Tradegate (17. März 2025, 08:06 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SURTECO GROUP Aktie um +2,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,68 %. Die Marktkapitalisierung von SURTECO GROUP bezifferte sich zuletzt auf 285,31 Mio.. SURTECO GROUP zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 26,00Euro was eine Bandbreite von +42,86 %/+42,86 % bedeutet.



Rating: Buy

Analyst: Sphene Capital

Kursziel: 26,10 Euro