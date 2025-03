Schlüsselwiderstand bei…

Von den Allzeithochs um 200,00 Euro hat sich Karl Zeiss Meditec in den letzten Jahren sichtlich entfernt und fiel zum Jahreswechsel auf dem tiefsten Stand seit Februar 2018 auf 44,28 Euro zurück. Seit Mitte Januar läuft in dem Papier wieder eine Aufwärtsbewegung, zusammen mit den Notierungen seit Sommer 2024 lässt sich sogar eine inverse SKS-Formation einzeichnen. Innerhalb des bestehenden Abwärtstrends könnte bei erfolgreicher Auflösung ein entsprechendes Kaufsignal hervorgehen, Sorge bereitet jedoch nach der Widerstandsbereich um 72,60 Euro.

Aus technischer Sicht muss die Schlüsselstelle um 72,60 Euro demnächst überwunden werden, damit Karl Zeiss Meditec die Chance auf einen Test des übergeordneten Abwärtstrends um 85,40 Euro erhält. Eine mittelfristige Wende wird aber erst nach einem Sprung über den 200-Wochen-Durchschnitt (rote Linie) bei 93,49 Euro erwartet, sodass zeitnah Gewinne an glatt 100,00 und darüber 123,80 Euro erfolgen können. Trotz der Warnungen von JP Morgan sendet das Chartbild durchaus positive Signale aus. Ein Kursrutsch unter das Niveau der rechten Schulter von 51,15 Euro würde dagegen das Bild entsprechend eintrüben und zu Rücksetzern sogar in den Bereich der Jahrestiefs um 44,28 Euro führen. Die nächsten Zahlen für das zweite Quartal werden am 14. Mai veröffentlicht.

Carl Zeiss Meditec AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der Kaufmarke von 72,70 Euro könnte der Aktie zeitnahe Kursgewinne an 85,40 Euro verschaffen und damit ein Long-Investment sehr attraktiv gestalten. Als Zugvehikel könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 5,7 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK1JWV zum Einsatz kommen. Die mögliche Rendite auf dieser Wegstrecke beliefe sich auf insgesamt 110 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,01 Euro ermittelt. Die Haltedauer dürfte nur wenige Wochen betragen, entsprechend engmaschig ist der Basiswert zu beobachten. Eine Verlustbegrenzung sollte zur Orientierung den 50-Wochen-Durchschnitt bei 66,78 Euro (blaue Linie) vorläufig aber noch nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von etwa 1,14 Euro ableiten.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK1JWV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,16 - 1,18 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 55,669 Euro Basiswert: Carl Zeiss Meditec AG KO-Schwelle: 55,669 Euro akt. Kurs Basiswert: 66,95 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 3,01 Euro Hebel: 5,7 Kurschance: + 110 Prozent Börse Frankfurt

