Solana ist 5 Jahre alt – Doch sinkende Netzwerkaktivität dämpft die Feierlaune!

Die Blockchain-Plattform Solana hat am Sonntag ihr 5-jähriges Bestehen gefeiert. Damit markiert das Netzwerk, das derzeit die sechstgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung stellt, einen bedeutenden Meilenstein. "Happy Solana 0 Block Day an alle, die feiern", schrieb Solana-Mitbegründer Anatoly Yakovenko auf X (ehemals Twitter). Auch namhafte Projekte, die auf Solana entstanden sind, wie die Phantom Wallet und die Memecoin-Launchpad-Plattform Pump.fun, schlossen sich den Glückwünschen an.

Ein wesentlicher Grund dafür könnte das nachlassende Interesse an Pump.fun sein. Die Plattform galt nach ihrem Start im Mai 2024 als eines der am schnellsten wachsenden Krypto-Startups und erreichte innerhalb von nur 217 Tagen einen kumulierten Umsatz von 100 Millionen US-Dollar. Doch nach mehreren Memecoin-Skandalen – darunter ein Vorfall, der sogar den argentinischen Präsidenten in Bedrängnis brachte – hat sich das Interesse spürbar abgekühlt. Am Samstag schafften es nur 0,66 Prozent der Token von Pump.fun auf die dezentrale Börse Raydium, der niedrigste Wert seit dem Launch der Plattform.

SOL-Preis erholt sich nach FTX-Kollaps, aber bleibt unter Druck

Trotz des rückläufigen Netzwerk-Engagements hat sich der Preis von SOL beachtlich erholt. Nach dem FTX-Zusammenbruch im November 2022, der die Kryptowährung auf unter 10 US-Dollar drückte, erreichte sie zwischenzeitlich wieder ihre 2022er-Höchststände. Dennoch liegt der aktuelle Preis bei etwa 128 US-Dollar, was einem leichten Rückgang entspricht.

Firedancer steht vor dem Launch

Ein entscheidender technischer Fortschritt für Solana steht mit dem Firedancer-Upgrade bevor. Entwickelt von Jump Crypto, soll Firedancer als alternativer High-Performance-Client für das Netzwerk dienen und sowohl die Transaktionsverarbeitung als auch die Netzwerksicherheit verbessern. Bereits im September 2023 wurde eine Testnet-Version veröffentlicht, begleitet von einer experimentellen Mainnet-Variante namens "Frankendancer".

Obwohl der offizielle Launch ursprünglich für das zweite Quartal 2024 angekündigt war, gehen Analysten und Branchenkenner nun davon aus, dass Firedancer noch in diesem Jahr vollständig implementiert wird.

Krypto-Märkte unter Druck

Der allgemeine Kryptomarkt bleibt weiterhin volatil. Während Solana, XRP, Cardano und Dogecoin leichte Kursverluste hinnehmen mussten, konnte sich BNB als einziger Large-Cap-Coin mit einem Plus von 4 Prozent abheben. Der gesamte Kryptomarkt bewegt sich seit dem jüngsten Abverkauf kaum, was unter anderem auf wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Spannungen zurückzuführen ist.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Solana und der restliche Krypto-Markt eine nachhaltige Erholung starten oder ob weitere Turbulenzen bevorstehen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

SOL zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 127,2$ auf CryptoCompare Index (17. März 2025, 16:17 Uhr) gehandelt.





