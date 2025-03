Q Precious & Battery Metals startet Vorbereitung für nächste Goldbohrungen

Auf dem im Val d’Or in der kanadischen Provinz Québec gelegenen La-Corne-South-Projekt hat Q Precious & Battery Metals (CSE QMET / WKN A40QEV) in den letzten Tagen mit den Vorbereitungen für die nächsten Bohrungen begonnen. Gebaut werden derzeit die Zugangswege und die Plattformen, von denen aus die Diamantbohrungen anschließend niedergebracht werden sollen.

Die vorbereitenden Arbeiten umfassen die Anlage von 1,5 Kilometer an Zugangswegen und die Errichtung von vier Bohrplattformen. Aufgebaut werden die Plattformen auf zwei Zielen, die in der Vergangenheit als geologisch aussichtsreich und damit vorrangig identifiziert wurden. Sobald die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen sind, sollen die Bohrgeräte auf die Zielzonen verbracht werden.

Mit dem Bau des neuen Zugangs und der Anlage der Bohrplattformen sowie den anschließenden Bohrungen hat Q Precious & Battery Metals das Unternehmen First Class Diamond Drilling beauftragt. Schon im vergangenen Jahr hat First Class die ersten drei Bohrlöcher des laufenden Programms erfolgreich niedergebracht. Nun soll das Programm in diesem Jahr fortgesetzt und abgeschlossen werden.

Q Precious & Battery Metals will an die Erfolge des Vorjahrs anknüpfen

Die drei Bohrungen des Vorjahrs testen erfolgreich magnetische Anomalien. Dabei wurden signifikante massive und disseminierte Sulfide durchschnitten, die Kupfer, Silber, Zink und Gold enthalten. Die nächste Bohrphase, die nun auf La Corne South vorbereitet wird, soll ähnliche geophysikalische Anomalien untersuchen. Sie liegen etwa zwei Kilometer südlich der Standorte, an denen die Bohrungen des Jahres 2024 niedergebracht wurden.

Um den Zugang zu den neuen Zielgebieten zu ermöglichen, wurde die ursprüngliche Genehmigung auf Wunsch des Unternehmens von den Behörden geändert. Läuft weiterhin alles wie geplant, rechnet Q Precious & Battery Metals damit, dass die neuen Bohrungen in der nächsten Woche beginnen können.

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.