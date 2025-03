Intel-Aktie explodiert um 7,6 Prozent – Was der neue CEO Lip-Bu Tan plant!

Strategiewechsel: Intel will wieder angreifen

Der US-Chiphersteller Intel steht vor tiefgreifenden Veränderungen: Der neu ernannte CEO Lip-Bu Tan will den Konzern durch einen strategischen Umbau neu positionieren. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf interne Quellen berichtet, plant Tan eine umfassende Neuausrichtung der KI-Strategie und strukturelle Änderungen in der Fertigung. Dabei könnten auch erhebliche Stellenkürzungen bevorstehen.

Tan, der ab Dienstag offiziell die Führung übernimmt, sieht die bestehende Struktur des Unternehmens kritisch. Insbesondere das mittlere Management soll laut Insidern als "aufgebläht" und "träge" gelten. Der neue CEO will durch Effizienzsteigerungen und Neuausrichtungen in der Produktionsstrategie Intel wieder in die Pole-Position bringen.

Ein zentraler Punkt ist die Modernisierung der Fertigung, die bislang primär auf die eigene Chip-Produktion ausgerichtet war. Tan plant eine verstärkte Fokussierung auf das Foundry-Geschäft, also die Auftragsfertigung für externe Kunden wie Nvidia oder Microsoft. Branchenexperten sehen darin einen möglichen Kurswechsel, um mit dem dominierenden Marktführer Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) mithalten zu können.

KI-Offensive: Intel will sich breiter aufstellen

Intel hat sich in den vergangenen Jahren schwergetan, im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) mit Rivalen wie Nvidia oder AMD zu konkurrieren. Laut dem Bericht soll Tan nun eine ehrgeizige Neuausrichtung der KI-Strategie anstoßen. Neben Chips für KI-Server will Intel verstärkt in Software, Robotik und KI-Modelle investieren. Dies könnte das Unternehmen breiter aufstellen und neue Wachstumsmärkte erschließen.

"Lip-Bu wird viel Zeit damit verbringen, mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern zu sprechen, um Intel für die Zukunft optimal aufzustellen", erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber den Medien.

Drohen massive Stellenkürzungen?

Ein weiterer heikler Punkt auf Tans Agenda: die Belegschaft. Im vergangenen Jahr hatte Intel bereits rund 15.000 Stellen gestrichen und beschäftigt derzeit noch knapp 109.000 Mitarbeiter. Insider berichten, dass Tan eine weitere Reduzierung der Personalkosten nicht ausschließt.

Intel Aktie im Aufschwung: Kursanstieg von 7,6 Prozent

Die Intel-Aktie verzeichnet einen beeindruckenden Anstieg von 7,6 Prozent und notiert aktuell bei 23,73 Euro (Montag, 15:30 Uhr MEZ).

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

"Die jüngsten Kursgewinne spiegeln das Vertrauen der Anleger in die Fähigkeit von Tan wider, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Intel wieder auf Kurs zu bringen", erklärt Michael Taylor, Senior Analyst bei Evercore ISI. Besonders die Aussicht auf eine umfassende Neuausrichtung im Bereich der Halbleiterproduktion sowie die verstärkte Fokussierung auf den KI-Markt haben das Vertrauen gestärkt.

Doch nicht alle Experten sind vollkommen überzeugt: Einige warnen davor, dass die Umsetzung der geplanten Änderungen mit Risiken verbunden ist und eine schnelle Umsetzung erforderlich ist, um die Marktstellung von Intel wiederherzustellen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,30 % und einem Kurs von 23,44EUR auf Tradegate (17. März 2025, 16:16 Uhr) gehandelt.





Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!