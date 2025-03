1 Dividendenaktie mit 3,48 % Rendite, die wie ein Schweizer Uhrwerk läuft

Während die Deutsche Bahn in den vergangenen Jahren an Zuverlässigkeit eingebüßt hat, oft zu spät oder unvermittelt gar nicht kam, fahren hingegen die Züge in der Schweiz auf die Minute genau.

Ein Schweizer Bahnunternehmen, das seit Jahrzehnten von diesen positiven Rahmenbedingungen profitiert, ist die Jungfraubahn Holding.

Schweizer Bahntradition seit 1916

Die Jungfraubahn Holding umfasst elf Tochtergesellschaften, die in der Jungfrau-Region Ausflugsbahnen und Wintersportanlagen betreiben. Ihr Geschäft gliedert sich in die Segmente Jungfraujoch – Top of Europe, Wintersport und Erlebnisberge.

Gemeinsam mit den Berner Oberland-Bahnen hat sie zudem eine strategische Allianz zur Nutzung von Synergien geschlossen. Mit ihr unterstützt sie beispielsweise die Initiative „12 Monate Hochsaison“, um die Zwischensaison besser auszulasten.

Als führendes touristisches Unternehmen und größte Bergbahngruppe der Schweiz hat die Jungfraubahn-Gruppe eine starke Marktstellung und baut zusätzlich langfristig in Asien ein Vertriebs- und Vertreternetz auf.

Ihr wichtigstes Angebot ist die Reise zum Jungfraujoch, das als zentrale Ertragsquelle weiter gestärkt werden soll. Zur Erhöhung der Attraktivität setzt die Gruppe auf Modernisierung, etwa mit dem Generationenprojekt V-Bahn, das seit Dezember 2020 in Betrieb ist.

Die Jungfraubahn Holding betreibt außerdem ein eigenes Wasserkraftwerk, bietet über Partner Ferienpakete an und besitzt Gastronomiebetriebe. Langfristig will sie sich zu einem integrierten Freizeit- und Serviceunternehmen weiterentwickeln und ihre Wertschöpfungskette, insbesondere in Gastronomie und Handel, weiter ausbauen.

Kontinuierliche Geschäftsentwicklung

Die Jungfraubahn Holding profitiert vom zunehmenden Tourismus, kann aber auch über steigende Ticketpreise den Ertrag erhöhen.

Zwischen den Geschäftsjahren 2014 und 2023 ist der Umsatz von 179,8 auf 235 Millionen Schweizer Franken angewachsen, während der Gewinn von 30,9 auf 79 Millionen Schweizer Franken noch stärker zulegte.

Dabei betrug die Gewinnmarge im Mittel 18,8 Prozent, die sich im Zeitverlauf erhöht hat.

Eigene Darstellung: Quelle: https://www.jungfrau.ch/de-ch/unternehmen/investoren/jungfraubahn-holding-ag/

Nur während des Corona-Stillstands verbuchte die Jungfraubahn Holding einen Gewinneinbruch, den sie jedoch in der Folgezeit gut ausgleichen konnte.

Das Unternehmen zeichnet sich weiterhin durch eine solide Finanzierung aus. So lag die Eigenkapitalquote zum Halbjahr 2024 bei 75,5 Prozent, während sie im Zehnjahresmittel 77,8 Prozent betrug.

Steigende Dividenden

Zwar hat die Jungfraubahn Holding in Krisenjahren wie 2008 und 2020 bis 2022 keine Dividende gezahlt, um das Unternehmen zu schützen, aber zwischen 1995 und 2024 ist die Ausschüttung dennoch von 0,60 auf 6,50 Schweizer Franken gestiegen.

Somit beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,48 Prozent (17.03.2025).

Eigene Darstellung: Quelle: https://divvydiary.com/de/jungfraubahn-holding-aktie-CH0017875789

Fazit

Die Jungfraubahn Holding ist eine Value- und Dividendenaktie, die sich bisher kontinuierlich entwickelt und dabei langfristig sogar den MSCI-World-Index übertroffen hat. Sie ist am besten über die Schweizer Börse oder auch außerbörslich handelbar.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion

Die Jungfraubahn Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 195EUR auf Lang & Schwarz (17. März 2025, 16:51 Uhr) gehandelt.

